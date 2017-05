Inter, Martusciello risponde picche FOTO: Pagine Romaniste

A Giovanni Martusciello è chiesto l'ultimo sforzo, quello di centrare la salvezza nell'ultima sfida contro il Palermo. L'Empoli è tornato nel vortice delle squadre a rischio Serie B, complice lo spettacolare girone di ritorno realizzato dal Crotone e la sfida, seppur affrontando una realtà già retrocessa, si preannuncia delle più delicate per il semplice motivo che al Barbera gli uomini di Bortoluzzi non hanno più nulla da dire a questo campionato. Negli ultimi giorni però, si è parlato di un serio interessamento da parte dell'Inter di inglobare anche il tecnico di Ischia nel nuovo progetto Suning, nel ruolo di vice allenatore. Si tratterebbe di un nuovo capitolo della saga Spalletti-Martusciello. Ad Empoli, infatti, il mister si era consacrato come calciatore e divenne un cardine della formazione allora allenata proprio da Spalletti, nella cavalcata dalla C1 alla Serie A. Dal canto suo, la società toscana ha espresso il suo totale disappunto sulla situazione venutasi a creare in un momento importantissimo della stagione:

"L'Empoli F.C. ci tiene a precisare che, riguardo alcune notizie di mercato riguardanti il tecnico della prima squadra Giovanni Martusciello uscite su importanti organi di informazione, trova alquanto inopportuno, alla vigilia di un match così importante come quello di domenica al Barbera contro il Palermo, diffondere notizie non veritiere sul prossimo futuro del nostro tecnico. La società puntualizza che, l´allenatore nel ritiro di Torre del Grifo sta pensando solamente alla sfida di domenica e alla salvezza dell´Empoli."

Le conferme sono puntualmente arrivate dal diretto interessato, il quale ha rifiutato l'incarico propostogli, sembrerebbe, proprio dall'allenatore della Roma. Spalletti stima molto Martusciello, ritenendolo capace di imprimere alle squadre una sua impronta soprattutto sotto l'aspetto difensivo. Di seguito le parole del campano:

"Sono onorato, ma se avessi voluto far parte dello staff di Spalletti lo avrei fatto in passato, ora sono un allenatore di Serie A e non voglio fare passi indietro."

​Sabatini all'opera. Il neo responsabile delle squadre di Suning tornerà in Cina già dalla prossima settimana. Il suo lavoro sarà interessato dalla questione rinnovi, da questo punto di vista sono pronti per essere ratificati i prolungamenti di contratto per Stefano Vecchi e Roberto Samaden fino al 30 giugno 2020. Il successivo compito sarà quello di visionare casa Jiangsu. A Nanchino spingono per offrire a Claudio Ranieri un contratto faraonico per guidare una squadra che fin qui ha raccolto 8 punti in 11 partite.