Inter, con l'Udinese si chiude un campionato disastrato

Rodrigo Palacio giocherà domani la sua ultima partita con l''Inter

Ultima partita per l'Inter che chiude questa stagione affrontando questa sera, a San Siro, l'Udinese. Una stagione sciagurata, assolutamente al di sotto delle aspettative, fallimentare da quasi tutti i punti di vista, quella nerazzurra, che ha come ultimo obiettivo quello di non perdere, almeno, l'accesso alla fase finale di Coppa Italia (e pensare che fino ad aprile si parlava di Europa...). La vittoria contro la Lazio è servita a far respirare la squadra, ma oggi deve assolutamente essere ripetuta.

VECCHI - Il tecnico si è concentrato sull'analisi della stagione nerazzurra: "La forza di essere arrabbiati non l’ho vista, ma per la stagione pesante che hanno affrontato i ragazzi. Però ho visto tanti giocatori attaccati alla maglia, li ringrazio. É un buon gruppo, sta cercando di portare a termine l'annata in modo positivo. Contro la Lazio ho visto una delle migliori gare della stagione. Avevo messo in conto certi atteggiamenti, la situazione non è facile. I ragazzi avevano altre aspettative. Per colpa di qualcuno, dei giocatori o di altri, non si sono espressi al meglio. Ero pronto, a grandi linee, però la squadra ha lavorato abbastanza bene. Qualcuno si è tirato indietro, vero, ma non posso lamentarmi di questo gruppo. Ci sono parecchi giocatori che si sono guadagnati la maglia. L’aspettativa è che chi vada in campo si sudi la maglia. Non fosse altro per rispetto di chi verrà a vedere anche l’ultima partita dell’anno".

PROBABILI FORMAZIONI - Senza Icardi, Murillo e Ansaldi, e con Miranda acciaccato, le scelte a disposizione di Vecchi non sono molte; il modulo non cambierà e in campo vedremo gli stessi 11 del match scorso, con Gabigol ancora in panchina. Questo il 4-2-3-1 scelto dal tecnico:

STATISTICHE E PRECEDENTI - L'Inter ha vinto tutti gli ultimi quattro incontri con l'Udinese; l'ultimo terminato 3-1 per i milanesi. La vittoria sulla Lazio ha permesso di interrompere la triste striscia di sconfitte consecutive, impedendo il raggiungimento del record negativo; in casa però, negli ultimi quattro incontri è arrivato solo 1 punto. Infine Eder, a segno in tutte e due gli ultimi match, ha segnato in tutto 10 gol ai friulani, la sua vittima preferita in Serie A.

Con tutti gli obiettivi andati ormai in fumo, l'unica cosa da chiedere alla squadra è quella di terminare in maniera positiva la stagione, portando a casa tre punti e provando almeno a far sorridere il pubblico. A regalare emozioni ci penserà Palacio, alla sua ultima partita a San Siro, insieme a Carrizo. Sperando che gli ultimi novanta minuti scorrano in fretta e che il sipario cada il prima possibile su questa incommentabile stagione.