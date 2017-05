Inter, Gabigol via in prestito. Pinamonti resta

Niente Inter-Udinese per Gabriel Barbosa che dunque ha già chiuso il campionato 2016/2017. Una stagione, quella del debutto nel nostro campionato, che doveva essere sfavillante, ma che invece non ha rispettato le attese e si è rivelata del tutto incolore. Sia con Frank De Boer prima, che con Stefano Pioli poi, e per concludere con Stefano Vecchi ora, il brasiliano non è esploso, ed è rimasto per l'intera annata ai margini dell'Inter, nell'anonimato più assoluto. Impiegato con il contagocce, solo 10 presenze totali in tutte le competizioni, ha siglato solo un gol in stagione, allo Stadio Dall'Ara, contro il Bologna. Poiché il mercato che si appresta a fare l'Inter è a dir poco rivoluzionario, sembra non esserci spazio per Gabigol in rosa il prossimo anno e quindi è sempre più probabile una sua partenza, in prestito secco.

Già un paio le squadre che si sono dimostrate interessate alle prestazioni sportive del centravanti brasiliano. La più insistente, al momento, è la compagine spagnola del Las Palmas. Ciò è stato riportato dal portale Gianlucadimarzio.com, dove si apprende che il club canario è pronto ad accoglierlo nella propria rosa. Una bocciatura, vera e propria, per un attaccante che ha deluso, e tanto. I suoi numeri sono stati davvero troppo bassi e deludenti per​ giustificare un investimento economico che tra costo del cartellino, ingaggio del giocatore e commissioni varie va oltre i 60 milioni di euro. Dunque, salvo sorprese, il futuro tecnico dell'Inter (Luciano Spalletti?) non avrà a disposizione il brasiliano, che andrà a farsi le ossa altrove prima di rientrare alla casa madre, si spera maturato.

Destino inverso invece per il giovane attaccante classe 1999, Andrea Pinamonti, che ha stregato fin dal primo momento Suning. L'attuale attaccante della nazionale under 20 verrà riconfermato, in prima squadra, e quindi avrà la grossa chance di affinare le proprie armi potendosi allenare, quotidianamente, con attaccanti di livello mondiale. Dopo le ottimi impressioni regalate quest'anno, Pinamonti è in odore di promozione, la sua carriera sta ufficialmente per sbocciare.