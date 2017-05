Inter, Ivan Perisic al passo d'addio

Archiviato il campionato, è subito tempo di trattative, negoziati, e l'Inter sarà una delle squadre più operative in questa sessione di calciomercato, in quanto c'è da cancellare la delusione di quest'annata, conclusasi con i nerazzurri fuori dalla 'zona europa'. Precedenza alle uscite, prima di iniziare a scandagliare il mercato per iniziare ad acquistare. Uno dei sicuri partenti, è Ivan Perisic, il quale è sempre più lontano dall'Inter. Il centrocampista offensivo ex Wolfsburg, sembra non riuscire a resistere ai corteggiamenti che giungono sul suo conto dall'Inghilterra, da quella Premier League ritenuta il campionato perfetto, quello che si sposa meglio con le sue caratteristiche tecniche. Inoltre, è un tipo di calcio che ha sempre appassionato il nativo di Spalato, fin quando, alle prime armi, intraprese le prime esperienze da calciatore all'estero, nel Sochaux, nel Roeselare e nel Club Bruges. Un sugno, che potrebbe realizzarsi. Su di lui è forte l'interesse del Manchester United di Josè Mourinho, pronto ad investire la non modica cifra di 40 milioni di euro. L'Inter però resta ferma sulla sua posizione, impassibile, e non vacilla. La valutazione che dà al suo calciatore è di 55 milioni.

Con ogni probabilità, l'ultima esibizione di Perisic con la maglia dell'Inter è stata quella di domenica, nella goleada inflitta all'Udinese (5-2). Un congedo dal pubblico di San Siro vissuto in bello stile. Un gol, due assist, ed una serie di sprint, dribbling e giocate sopraffine. Il croato, uno dei migliori in campo nell'occasione, è stato premiato dal tecnico Stefano Vecchi che gli ha concesso la standing ovation catalizzando forti applausi all'uscita dal campo. Si è notata emozione negli occhi di Perisic, il quale nell'abbandonare il campo ha rivolto lo sguardo fisso verso il pubblico, ringraziandolo del supporto ricevuto. Il tecnico nerazzurro lo ha accolto in panchina, sussurandogli una frase a denti stretti: "In bocca al lupo per la tua prossima avventura, in qualunque squadra tu possa andare". Eloquente l'augurio che l'allenatore interista ha pronunciato a Perisic al termine della sua ultima presenza con la casacca della Beneamata.

Come detto, sono i Red Devils ad essere interessati alle prestazioni calcistiche del centrocampista della nazionale croata. Il Manchester United parlerà con il diretto interessato, ma l'Inter attenderà un rialzo dell'offerta, visto che al momento è molto più bassa rispetto alla valutazione effettiva del giocatore. La distanza tra domanda e offerta è parecchio sostanziosa, gli inglesi potrebbero inserire qualche contropartita tecnica per abbassare l'ammontare di denaro cash da muovere in questa operazione, ma Suning pare non interessata a nessuno dei calciatori attualmente messi sul mercato dallo United. Una fase di stallo, nella trattativa, che potrebbe favorire il Paris Saint Germain, che potrebbe improvvisamente decidere di affondare il colpo e cercare di accaparrarsi il calciatore. La situazione è in divenire, seguiranno aggiornamenti, ma le strade tra l'Inter ed Ivan Perisic sembrano proprio dividersi, dopo appena due anni di militanza nel milanese.