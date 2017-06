Inter, via alla rivoluzione FOTO: SuperNews

Eh che derby sia! Il calciomercato è ormai alle porte e i cugini rossoneri sono avanti nel conto degli acquisti. Dopo la formalità dell' ingaggio di Mateo Musacchio, anche la trattativa per Frank Kessié è agli sgoccioli, senza parlare del fantomatico blitz per Morata, successivo alla finale di Champions League e dei quasi certi approdi a Milanello del terzino Ricardo Rodríguez, scippato proprio ai nerazzurri e Lucas Biglia della Lazio. Quel che è certo è che il mercato dell'Inter si plasmerà secondo i concetti del nuovo tecnico Luciano Spalletti, prossimo a succedere a Stefano Pioli.

Il parmigiano, già accordatosi in quel di Firenze, risolverà il contratto che lo avrebbe legato all' Inter per un' altra stagione, in seguito ad una buonuscita di 500mila euro e una volta stipulato l' accordo con l' ex Roma, si apriranno le danze. Il quotidiano Bild, riporta del forcing dei nerazzurri per arrivare a Luiz Gustavo; l' affare Perisic può aiutare ad intavolare la conversazione, con il Wolfsburg reduce da una stagione assolutamente disastrosa. L' offerta da 15 milioni di euro sarebbe già stata presentata al club tedesco, per un giocatore che andrebbe a colmare la lacuna del centrocampista centrale d' interdizione. L' altro nome di giornata è quello di Kevin Ramirez; l' esterno mancino uruguagio in forza al Nacional, è un classe '94, autore di 6 reti e 6 assist in 32 apparizioni complessive tra: Campeonato Uruguayo Especial, Primera Division Apertura e Libertadores.

Spunta inoltre la pista Borja Valero. Lo spagnolo, pallino della Roma con Spalletti, qualora l' Inter lo ritenesse opportuno, diventerebbe un affare comportante un esborso economico non molto elevato data la sua età (32 anni) ed il suo compenso (attualmente guadagna 1,7 milioni a stagione più bonus). L' unico scoglio riscontrato potrebbe essere quello della volontà del giocatore, che ha giurato eterno amore alla Fiorentina. Intanto continua la ricerca di esterni difensivi. Conti rappresenta la pista più gradita, ma l' Atalanta è dedita all' asta estiva. Per il terzino non si ascolteranno offerte al di sotto dei 15-20 milioni di euro. Le alternative principali sono Danilo del Real Madrid e Dalbert del Nizza, che accetterebbe di buon grado l' inserimento nella trattativa del prestito di Gabigol. Depositato in sede il contratto del nuovo secondo portiere Daniele Padelli. L' ex Torino, in scadenza con i granata, ha firmato un biennale fino al giugno 2019.

In uscita, il primo a lasciare il club è stato Caner Erkin. Il turco, il cui acquisto venne richiesto espressamente da Roberto Mancini, non ha mai assaggiato il campo di Serie A per via del suo prematuro approdo al Besiktas; la società ha riscattato il cartellino del laterale basso per 750mila euro. Il lavoro di Ausilio e Sabatini riguarderà le cessioni di: Santon e Nagatomo, seguiti dalla Sampdoria, Ranocchia, di rientro all' esperienza con l' Hull City e corteggiato da Newcastle e Galatasaray​, Murillo in direzione Monaco e Jovetic, che non verrà confermato a Siviglia. La cessione principale però potrebbe essere proprio Ivan Perisic, sul quale si sono concentrate le attenzioni di Manchester United e PSG. Il duttile esterno d' attacco, autore di 11 gol e 11 assist in campionato, placherebbe il deficit relativo al FPF, sbloccando di fatto il mercato interista. Spalletti ha già bloccato la sua cessione. Sarà ascoltato?