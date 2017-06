Inter, il Manchester United alza l'offerta per Perisic: 52 milioni | www.espnsfc.com

L’uscita dal campo nell’ultima giornata di campionato contro l’Udinese aveva il sapore dell’addio ed è uno degli elementi della rosa su cui si può realizzare di più a livello economico; il prossimo tecnico, Luciano Spalletti, ha fatto sapere di non volersi privare di lui, ma a fronte di un’offerta irrinunciabile, partirà sicuramente. Ivan Perisic resta in bilico fra una permanenza all’Inter che sembra sempre più lontana ed una cessione che, viceversa, pare si possa concretizzare in tempi brevi.

Non è un mistero che Josè Mourinho sia un fan del croato e che abbia cominciato a tastare il terreno con la società nerazzurra, partendo da una proposta attorno ai 30-35 milioni; la notizia di oggi però è che lo Special One abbia in mente di alzare prepotentemente l’asticella: secondo la Gazzetta dello Sport infatti, il Manchester United, è pronto a superare quota 50 milioni per accaparrarsi le prestazioni dell’ex Wolfsburg.

Se dovessero essere confermate le indiscrezioni raccolte dai giornalisti della rosea Carlo Laudisa e Matteo Brega, per la società nerazzurra sarebbe obbligatorio accettare, considerando il prezzo pagato per avere Perisic nell’estate 2015 – 18 milioni – e la forte plusvalenza che verrebbe realizzata, in modo da rispettare anche i vincoli del fair play finanziario. Per quanto riguarda la proposta al giocatore invece, Mourinho avrebbe già il sì grazie ad un quinquennale da circa 7 milioni di euro a stagione e la garanzia di giocare la Champions League, a differenza di ciò che succederebbe rimanendo a Milano e, da vincitore dell’Europa League, anche la Supercoppa Europea ad agosto.

Sempre dal punto di vista delle cessioni, in casa Inter si ragiona anche sulle uscite necessarie di giocatori fuori dal progetto, prima di investire in entrata: Ranocchia e Jovetic non sono stati riscattati rispettivamente da Hull City e Siviglia e torneranno alla base per non rimanerci, per Nagatomo e Santon si cerca una sistemazione altrove; anche Murillo e Brozovic sono sul piede di partenza, ma in questo caso saranno necessarie offerte interessanti.