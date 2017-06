Inter, sfida alla Juve per Matuidi | FOTO: Tuttosport

Si accende il derby d'Italia anche sul mercato. Le sfide fra Juventus ed Inter sono insaziabili, piene di colpi di scena e decisamente intriganti. Da Skriniar a Bernardeschi, passando per Schick, transitando ai piedi della Tour Eiffel sognando il colpo Blaise Matuidi. Il centrocampista francese era ad un passo dal vestire bianconero nella scorsa stagione e chissà, se quel tanto agognato Triplete sarebbe stato agguantato. Il classe '87 nasce come mediano, rivelandosi un vero e proprio sradicapalloni, in grado però di delineare trame di gioco, riversandosi con ottimi tempi d'inserimento nell'area avversaria. Dalle proprie percussioni si sviluppano importanti occasioni per la squadra e le indiscusse doti tecniche consentono di rifinire le azioni in zona gol e suggerire per i compagni, come dimostrano le 7 reti e i 7 assist stagionali. Perfetto nel 4-2-3-1, modulo con il quale Allegri e Spalletti sembrano voler ripartire anche nel prossimo campionato, all'occorrenza un'ottima mezz'ala, districandosi al meglio nei corridoi del centrocampo. Calciatore fisico, allo stesso tempo raffinato nel cambio gioco, capace di velocizzare la manovra, si avvale di importanti qualità balistiche sfoderando un buon tiro dalla distanza.

Il PSG tratta per 30 milioni di euro, considerata anche l'età del giocatore, valutazione che si rivelò uno degli intoppi nella trattativa della scorsa estate con la Juventus. Le pretese parigine sono inamovibili e non presentano margini di sconto, neppure considerando bonus da inserire nell'affare. Tuttavia il secondo scoglio da valicare è il mostruoso ingaggio del francese. Il ragazzo si è detto deluso dal comportamento del club parigino. La dirigenza gli ha proposto uno stipendio da 700mila euro lordi, prontamente rifiutati perché meno di quanto percepisce attualmente, ma la promessa è quella di ridiscutere i termini dell' accordo, ma si sa, Mino Raiola è il Re del calciomercato, un procuratore che consente ai propri assistiti di guadagnare cifre astronomiche, come quella del centrocampista: 9 milioni di euro a stagione, 3 mln in più di Marco Verratti.

Lo stipendio del mediano di Tolosa potrebbe essere spalmato in più anni di contratto, ma le cifre comporterebbero un notevole sforzo economico da parte delle due società. Ora come ora però, Matuidi non rappresenta una priorità per Inter e Juventus; dalle parti di Milano sono concentrati a mettere a punto dei tasselli per completare la linea difensiva e assicurarsi Borja Valero, mentre Marotta e Paratici vogliono chiudere per Douglas Costa e Federico Bernardeschi, obiettivo anche nerazzurro. Molteplici i nomi sul tavolo, tante le trattative da completare, magari con qualche bagarre che proporrà l'asse Milano-Torino.