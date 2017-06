Inter, Sabatini allo scoperto su Banega: "Contatti col Siviglia". Spazio per Borja Valero?

Walter Sabatini, il coordinatore tecnico di Suning. | passionedelcalcio.it

L'Inter sta portando avanti diverse trattative quando ormai manca poco più di una settimana all'apertura ufficiale della sessione di calciomercato estiva: l'obiettivo della dirigenza nerazzurra è ovviamente quello di regalare a Luciano Spalletti una rosa il più competitiva possibile per raggiungere, nella prossima stagione, la zona che garantirebbe l'accesso alla Champions League (che ricordiamo essere dal 2017-2018 in avanti dalla prima alla quarta posizione del campionato).

Certamente ci sono svariate operazioni in entrata, in particolare riguardanti un difensore centrale, ma a causa dei limiti imposti dal Fair Play Finanziario della FIFA il Biscione deve muoversi anche per mandare via gli esuberi, possibilmente generando delle plusvalenze rilevanti. Era balzate nelle ultime settimane la voce di una cessione di Ivan Perisic, che però è una pista che oramai si è raffreddata: ecco che allora va concretizzandosi la possibilità di lasciar andare via Ever Banega, arrivato l'anno scorso dal Siviglia a parametro zero e proprio richiesto dagli andalusi per chiudere il cerchio con un ritorno che sarebbe molto gradito anche al calciatore stesso. In quest'ottica si collocano le dichiarazioni di Walter Sabatini, che ha pubblicamente annunciato, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, che i contatti fra le due società sono tutt'oggi in corso anche per parlare del futuro di Stevan Jovetic che dovrebbe essere nella stessa squadra: "E' vero, stiamo parlando con il club. Ci sono ufficialmente dei contatti tra Inter e Siviglia, ma serve pazienza: al momento non si può garantire nulla. 9 milioni per Banega mi sembrano pochi. Circa 18-20 milioni per Jovetic e lui insieme? Non lo so, non la penso così. Al momento entrambi hanno un contratto con l'Inter". Parole di facciata, ma che confermano delle sensazioni piuttosto nette.

Ovviamente, se alla cessione del montenegrino non c'è più di tanto bisogno di ovviare, nel momento in cui un trequartista del livello di Banega lasciasse l'Inter ci sarebbe bisogno di un sostituto. Il nome favorito è quello di Borja Valero: nella giornata di ieri, Spalletti aveva detto che per prendere lo spagnolo dalla Fiorentina bisognava prima che qualcun altro gli facesse spazio nel reparto. Ed oggi ecco che si parla della vendita dell'argentino, anche lui centrocampista offensivo in grado di interpretare più ruoli, esattamente come l'attuale numero 20 viola, con un prezzo similare tra l'altro (la richiesta dei toscani è di 8 milioni, i nerazzurri ne hanno offerti 3 di meno ma dovrebbero alzare a giorni questa valutazione). Solo una coincidenza?