Inter, per Banega pronto ad entrare in scena il PSG. Gabigol non convinto dal Las Palmas

Ever Banega, zimbio.com

L'Inter deve cedere prima di poter comprare. Lo ha confermato anche Luciano Spalletti in una recente intervista. E' questa l'unica strada percorribile per colpa dei paletti imposti dalla UEFA. I nomi in questo momento più vicini a salutare, anche per la presenza di offerte concrete, sono quelli di Banega e Gabigol. Situazioni però diverse che meritano di essere trattate in maniera separata.

Banega è arrivato a parametro zero dal Siviglia appena una stagione fa. Adesso gli spagnoli sarebbero pronti a riprendersi volentieri l'argentino, ma ad un prezzo di saldo. La prima offerta recapitata a Sabatini pare sia stata intorno ai 9 milioni di euro. L'Inter ha risposto dicendo che la cifra è troppo bassa e ha avanzato una richiesta di 15 milioni di euro. Il Siviglia è rimasto sorpreso dalla contro proposta interista e ha rallentato il suo pressing su Banega. In questa fase di stallo potrebbe inserirsi il PSG. I francesi, su indicazione di Emery che conosce benissimo Banega, sarebbero disposti a soddisfare le richieste economiche dell'Inter senza troppi problemi. In più i francesi giocheranno in Champions League, elemento che potrebbe fare la differenza anche per Banega. Per avviare il domino, però, serva che da Parigi si muova in uscita il tassello di Krychowiak.

Gabigol sembrava essere vicinissimo a passare al Las Palmas. I dirigenti spagnoli erano stati avvistati a Milano, per molti un segnale concreto di una trattativa vicina alla chiusura. Il giocatore, però, non sembra essere convinto della destinazione e ha chiesto ai suoi agenti di provare a trovare altre possibilità. Così nelle ultime ore sembra che ci siano stati degli approcci con il Porto. Il club bianco azzurro ha da poco ceduto Andrè Silva al Milan e un altro profilo giovane e di talento come quello di Gabigol potrebbe essere l'ideale per provare a rimpiazzarlo. Il brasiliano avrebbe la possibilità di ritrovarsi in un club che ha un prestigio diverso rispetto al Las Palmas e anche obiettivi diversi per la prossima stagione. Al momento si parla di contatti preliminari, ma l'Inter potrebbe prendere in considerazione nei prossimi giorni questa nuova possibilità.