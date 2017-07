Inter, oggi si gioca: sfida al Norimberga con Skriniar e Valero dal 1' minuto

passioneinter.com

L'Inter è pronta a rimettersi in campo per disputare un match amichevole. Prosegue la preparione a Brunico, e oggi i nerazzurri affronteranno il Norimberga, compagine che milita nella seconda divisione tedesca.

Si giocherà alle 17, e ci saranno tanti assenti come Santon e Icardi, che rientrerà in gruppo dalla prossima settimana. Da aggiungere anche quella di Ivan Perisic, assente ufficialmente per un presunto mal di denti. Sono tornati già a Milano i giovani Zaniolo, Odgaard, Belloni, Baldini, Rover, Danso e Longo. Spalletti sperimenterà diverse cose, ma il modulo 4-2-3-1 rimarrà intatto perchè sarà lo schema sulla quale la sua squadra dovrà abituarsi a giocare per tutta la stagione. Potremmo assistere a qualche mutamento stile Roma, con il passaggio al 3-4-2-1 e l'avanzamento dei due terzini sulla linea del centrocampo. Handanovic fra i pali, D'Ambrosio e Nagatomo sulle fascie con la new entry Skriniar che farà il suo esordio fiancheggiato da Miranda. In cabina di regia spazio a Borja Valero e Gagliardini, con Candreva, Joao Mario e Eder a sostenere l'unica punta Pinamonti.

Qual'ora l'Inter decidesse di partire con il 3-4-2-1 ci saranno dei cambiamenti tattici. Nulla è scontato, le formazioni non sono mai certe e ben definite, ma Spalletti potrebbe anche optare per una difesa a tre con Skriniar, Miranda e Murillo. Candreva e Nagatomo sugli esterni, con il tandem Valero-Gagliardini in mezzo. Sulla trequarti Joao Mario e Eder a sostenere il giovane Pinamonti.

Tante idee per Spalletti, ed è questo il momento giusto per provare più soluzioni possibili. Il 4-2-3-1 sarà il modulo base, ma da non sottovalutare anche un passaggio al 3-4-2-1. Molto dipenderà dal calciomercato, e da quello che offrirà soprattutto per quanto riguarda le entrare.