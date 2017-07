Benevento, Puscas: "Voglio la salvezza col Benevento prima di tornare all'Inter"

Source photo: tuttomercatoweb.com

George Puscas, attaccante del Benevento dall'illustre cognome, ha voglia di fare bene anche in Serie A. Dopo un'annata di Lega B conclusa in crescendo, infatti, il giovane rumeno non ha dubbi sugli obiettivi minimi da perseguire nella massima competizione calcistica italiana: "Spero di fare tanti gol e che la squadra faccia bene. Nella passata stagione mi hanno frenato un po' gli infortuni, ma quest'anno spero di giocare bene e segnare. Non facciamo calcoli, speriamo solo che il finale sia come quello dello scorso campionato. Con il mister lavoriamo tanto, va bene così perché dobbiamo farci trovare pronti per la Serie A".

Parole importanti, da parte di un ragazzo che, nonostante qualche piccola scaramuccia ad inizio carriera, sta lentamente trovando la propria dimensione, accostando al percorso sportivo anche un altrettanto cammino accademico. Da poco, infatti, Puscas ha conseguito la Laurea in Economia, alternando esami ad allenamenti: "Appena ho finito la scuola in Romania mi sono iscritto all'Università. Quando avevo qualche giorno libero tornavo nel mio Paese per sostenere anche 4-5 esami per volta. Ne ho fatti anche diversi online e ho raggiunto il mio ambito traguardo".

Inevitabile, infine, il passaggio del giovane attaccante su un suo eventuale futuro all'Inter, club che attualmente ne detiene il cartellino: "l mio esordio in Italia è stato bello, ero in squadra con grandi campioni come Cambiasso e Zanetti, quello dell'Inter era un grande spogliatoio, era bello allenarsi con loro perché davano consigli. Il sogno è quello di tornarci, vengo da lì e vorrei giocarmi il posto". Grandi ambizioni, dunque, per il classe '96, che assieme a Massimo Coda ed Amato Ciciretti proverà a raggiungere la salvezza con l'ambizioso Benevento, pronto a stupire e a far esultare i propri tifosi anche contro i più forti club di Serie A. La sfida alla competizione, è dunque lanciata.