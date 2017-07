Calciomercato Inter - Priorità Dalbert, nuovi contatti per Karamoh

Henrique Dalbert con la maglia del Nizza / Getty Images

Il Nizza apre le porte all'Inter per la cessione di Henrique Dalbert, difensore brasiliano che nella scorsa partita con la squadra francese è stato lasciato in panchina dal mister Favre che ha preferito schierare in difesa il giovane Malang Sarr, nel terzo turno preliminare di Champions League. Secondo i tabloid francesi però, la scelta di non schierare Dalbert in Champions è stata più tecnica che di mercato: il terzino sinistro brasiliano ha deluso nel precampionato e il tecnico del Nizza aveva già in mente di continuare a sperimentare il giovane Sarr sulla fascia sinistra.

I neroazzurri stringono per assicurarsi il brasiliano, l'apertura del Nizza in questa direzione può avvicinare l'accordo definitivo. 20 milioni di euro la cifra richiesta, il giocatore ha già rifiutato altre destinazioni, vedi Premier League, nello specifico Liverpool. Finalmente segnali positivi in entrata per la società di Corso Vittorio Emanuele II.

Anche Yann Karamoh è un altro prospetto in orbita da tempo. Con Ausilio di rientro in Italia, si lavorerà ancora per l'acquisto dell'attaccante ivoriano che pressa il Caen per giocare in Italia, non è infatti il primo contatto tra le due parti: la società francese non ha ancora accettato alcuna offerta dei neroazzurri. L'Inter non vuole andare oltre certe cifre per il ragazzo, in scadenza di contratto, ma sarà lo stesso Karamoh a fare la differenza nella trattativa. Il suo obbiettivo è di giocare soltanto per l'Inter e cambiare aria sicuramente aumenterà la sua esperienza internazionale e potrà sicuramente essere una buona opportunità per mettersì in gioco aldilà della Francia. Forse avendo pazienza tutto si concluderà al meglio, sperando solo non sia una trattativa infinita.