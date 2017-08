Inter, Murillo-Valencia è questione di ore

Fonte: fcinter1908.it

Negli ultimi giorni è diventata sempre più concreta la pista che vedrebbe il trasferimento di Jeison Murillo al Valencia per una cifra ancora da stabilire, vista la distanza che intercorre tra le due parti. Il club spagnolo però spinge per la chiusura (interessamento pure per Kondogbia che la Beneamata valuta 30-35 milioni) dato l'inizio imminente della Liga.

L'Inter per lasciare partire il colombiano (classe '92) vorrebbe non meno di 15 milioni, ma il Valencia ritiene la cifra troppo alta, il centrale infatti non rappresenta una prima scelta per Spalletti (nelle amichevoli, la maggior parte delle volte, il tecnico si è affidato al duo Miranda-Skriniar). Il club spagnolo non va oltre i 12-13 milioni di euro, nonostante ciò filtra ottimismo tra le parti per una chiusura nelle prossime 48 ore.

Infatti è giunta voce di come lo stesso Murillo abbia informato la società di volersi trasferire in terra iberica, dove negli anni passati ha già vestito le maglie di Cadice, Las Palmas e Granada (club dal quale l'Inter lo acquistò). Dopo un'ottima prima stagione in maglia nerazzurra sotto la guida di Roberto Mancini (la valutazione del cartellino era arrivata a quota 30-35 milioni) in coppia con Joao Miranda, c'è stato un calo drastico nella stagione passata tra cambi di allenatore e prestazioni altalenanti. Ora con l'arrivo di Skriniar (centrale) e l'imminente approdo di Dalbert (terzino sinistro di ruolo), il colombiano è arretrato nelle gerarchie del tecnico di Certaldo.

Come riporta la stampa iberica, l'agente Dozzini (fonte FcInternews.it) sarebbe fiducioso per il buon esito della trattativa, con un accordo, a livello economico, che possa accontentare entrambe le parti.

Ieri, inoltre, sono arrivate le parole di stima del tecnico del Valencia Marcelino (nella rosa vagliata per il post De Boer da Suning): "E' un giocatore importante, può essere che arrivi da noi. Conosce la Liga, parla spagnolo e questo è un fattore importante, il suo adattamento sarebbe rapido" (intervista di Desmarque riportata da FcInternews.it).