Inter, Ausilio s'inserisce nella corsa ad Emre Mor

Emre Mor uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo, classe '97, nazionalità turca, nato in Danimarca è il nuovo obiettivo del duo Ausilio-Sabatini per rafforzare il reparto esterni d'attacco dell'Inter. Il nome della giovane ala turca è stato accostato nei scorsi giorni alla Fiorentina con Corvino pronto ad arrivare a 15 milioni (la valutazione che dà il Borussia Dortmund è di 20-22 milioni) dopo aver offerto in prima battuta 13 milioni.

L'ottimismo che però filtrava dalle parti della Viola è stato ieri "stroncato" dalle parole dell'agente Ozcan che ha affermato: "Emre andrà in Italia. Ci siamo incontrati con Roma e Napoli. Non possiamo ancora dire dove, ma entro due giorni sarà trasferito ad una di queste due squadre", ha spiegato ai microfoni di Ajansspor (riportato da napolitoday.it). Infatti la Roma del d.s. Monchi sembra aver sorpassato la Fiorentina, ma deve stare attenta alle spalle dell'arrivo del Napoli di Giuntoli.

Oggi però si aprono nuovi scenari, forse decisivi oppure no, ma indiscrezioni vorrebbero il d.s. della Beneamata, Piero Ausilio, in viaggio verso la Germania per prendere i primi contatti con la dirigenza e direttamente con l'agente del giocatore, per manifestare il concreto interesse nero-azzurro per il calciatore dal doppio passaporto. Si parla di un'offerta da 15 milioni (13 + bonus) al Dortmund e di un contratto da 1,5 milioni a stagione al giocatore.

Mor è un giovane di talento, che farebbe comodo come rinforzo sulle fasce anche con la permanenza di Perisic e Candreva. Acquistato dal Borussia Dortmund la scorsa estate dal Nordsjaelland (per una cifra intorno ai 10 milioni), ora sarebbe in procinto di lasciare la Germania per approdare nel Bel Paese nelle prossime settimane.

Ala destra, 20 anni, buona tecnica con 32 presenze in due stagioni (13 nel campionato danese (15'-16') e 19 tra Bundesliga e Champions League (16'-17')), 3 gol e 5 assist. Prospetto interessante per il presente ed il futuro, rappresenta un'alternativa di spessore con ancora ampi margini di crescita, che potrebbe fare molto comodo a Luciano Spalletti per aggiungere velocità e tecnica nei dribbling al suo 4-2-3-1.