Inter, good bye Candreva?

Fonte: inter-news.it

Antonio Candreva sarebbe vicino ad un trasferimento in Inghilterra, per la precisione al Chelsea di Antonio Conte suo grande estimatore. L'interessamento del tecnico per l'esterno ex Lazio è noto da tempo, passando pure per l'esperienza in Nazionale del c.t. dove Antonio godeva di un posto da titolare nella formazione azzurra date le sue doti da velocista ed un ottimo piede per i cross dalla fascia destra.

Il 30enne di Tor de' Cenci, secondo voci del Daily Star, sarebbe ad un passo dall'approdare ai Blues vincitori della scorsa Premier League per andare a rafforzare il reparto avanzato degli esterni. Sarebbe il sostituto, la garanzia rispetto alla sorpresa del scorso campionato, ovvero Victor Moses 26enne nigeriano che ha impressionato per tecnica e velocità nel 3-4-3 che il mister ha utilizzato per la cavalcata dei suoi uomini fino alla vittoria finale.

La trattativa sembrerebbe in via di definizione su una base di 25 milioni di euro (circa 22 milioni di sterline), nonostante le fresche parole del d.s. Ausilio che aveva affermato nei giorni scorsi: "Antonio resta con noi". Quindi dopo un solo anno nella Beneamata, arrivato dalla Lazio per 22 milioni, con 45 presenze (Serie A ed Europa League), 8 gol ed 11 assist, Candreva sarebbe pronto a salutare Milano per volare a Londra alla corte di Conte (mister sondato da Suning prima della scelta di Spalletti)

La trattativa sarebbe decollata per l'assenso di Suning (e del mister che non vuole assolutamente perdere Perisic) per la disponibilità al trasferimento dello stesso giocatore affascinato per la possibilità di approdare in un campionato dal calibro della Premier League e disputare la Champions League.

L'Inter così potrebbe trattenere in via definitiva Ivan Perisic (offerto rinnovo quadriennale a 6 milioni di euro annui), sul quale il Manchester United non molla la presa, ma non raggiunge le richieste economiche nerazzurre: 60 milioni cash o 45 più il prestito oneroso di Martial.