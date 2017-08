Inter: Aurier sempre nel mirino, la prossima settimana si parlerà col Paris Saint-Germain

Source photo: tuttosport.com

Serge Aurier e l'Italia, un amore travagliato ed irto di difficoltà. Al di là del romanticismo smielato preso in prestito dai migliori libri sentimentali, l'unica cosa certa di quanto detto prima è proprio l'incertezza del futuro del terzino ivoriano, conteso da molti club italiani ed europei. Particolarmente voluto dalla Juventus nelle scorse settimane, il classe '92 ha avuto qualche leggera avances anche dal Manchester United, trattativa però più inventata che effettivamente messa nero su bianco. Più forte, invece, la pressione dell'Inter, decisa a rinforzarsi sulla zona laterale del pacchetto difensivo.

Dopo l'ormai certo l'arrivo di Dalbert dal Nizza, infatti, i nerazzurri potrebbero seriamente provarci per il calciatore del Paris Saint-Germain, finito ai margini del club francese a causa dell'arrivo di Dani Alves. Addirittura in tribuna per l'esordio in Ligue 1 dei parigini, un netto 2-0 all'Amiens concretizzatosi grazie a Cavani e Pastore, Aurier ha da tempo avanzato l'ipotesi di un trasferimento, per giocarsi così le proprie chances in un club importante e di spessore. Secondo quanto riportato da Tuttosport, dunque, la trattativa potrebbe decollare nella prossima settimana, con i parigini pronti ad offrire Aurier più soldi per il cartellino di Joao Mario.

Molto forte sotto il profilo atletico, Aurier ha impressionato nella scorsa stagione ed in Coppa d'Africa per le sue capacità offensive, difettando in quella difensive. Spesso insufficiente in fase di copertura, il ragazzo di Ouragahio non è nuovo ad errori di posizionamento o in fase di disimpegno, che hanno costretto i compagni di reparto agli straordinari. Sotto un tecnico esperto come Spalletti, però, l'ivoriano potrebbe davvero esplodere, unendo alla possanza fisica un'attenzione difensiva che lo renderebbe davvero devastante. L'ex tecnico della Roma lo aspetta, lui sta già preparando le valigie.