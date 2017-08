Inter - Villarreal in diretta, LIVE amichevole internazionale (20:30)

Buonasera amici lettori e benvenuti alla diretta scritta - live ed online - del match tra Inter e Villarreal, amichevole internazionale in programma al "Riviera delle Palme". Da Simone Cappelli - live da San Benedetto - e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un piacevole match in nostra compagnia

Diretta Inter - Villarreal

Escribà vara il 4-2-3-1. Mariano Barbosa, poi difesa a quattro; da destra verso sinistra: Mario Gaspar, Rukavina, Victor Ruiz ed Alvro Gonzalez. Centrocampo a tre con Trigueros, Roberto Soriano ed Hernandez. Castillejo agirà alle spalle di Sansone e Bakambu

Un precampionato altalenante per il Villarreal, non nuovo a partenze enigmatiche. Due vittorie - Espanyol/ Reus - e due sconfitte - Boca Juniors / Gimnastic - ed il nuovo acquisto Semedo che ha brillato lungo tutta la trafila di preparazione. Tanto palleggio ed uno stile di gioco camaleontico e votato ad una prorompente preparazione fisica

Foto: F.C Internazionale - Twitter

Spalletti abbraccia il 4-2-3-1. Skriniar e Miranda a protezione di Handanovic, Nagatomo e D'Ambrosio terzini. Vecino affianca Gagliardini, Borja Valero agirà alle spalle di Eder - Icardi è in panchina - con Candreva e Perisic ai lati

Un'ottima Inter quella ammirata nel precampionato. I nerazzurri - impegnati nella International Champions Cup - hanno ben figurato contro avversari di livello come Lione, Bayern Monaco e Chelsea, vincendo il trofeo grazie a tre vittorie in altrettante uscite, 5 gol fatti ed uno subito - autogol di Kondogbia. Luciano Spalletti sta plasmando l'Inter in maniera certosina, lavorando sottotraccia insieme alla dirigenza per avere un top player al suo arco. Ottime- finora - le prestazioni di Skriniar e Borja Valero, aspettando l'esordio di Vecino - molto probabile questa sera - ed il doppio colpo Emre Mor/ Dalbert

Foto: F.C Internazionale - Twitter

Sono due i precedenti tra le compagini in esame, risalenti alla doppia sfida di Champions League. Il Villarreal vinse la gara d'andata per 1-0, l'Inter rispose al ritorno con un 2-1. Grazie alla differenza reti, la squadra iberica raggiunse le semifinali