Inter - Dalbert, ci siamo: domani le visite mediche e poi la firma - sky sport

Nelle prossime ore Dalbert Henrique sarà ufficialmente un giocatore dell'Inter: il terzino proveniente dal Nizza di Mario Balotelli è già a Milano e domani sosterrà le consuete visite mediche, tra Humanitas e Coni, dopo di che ci sarà il momento della firma che lo legherà ai neroazzurri per i prossimi cinque anni. Secondo l'edizione online della Gazzetta dello Sport, nelle casse del club francese andranno circa 20 milioni di euro, invece il giocatore prenderà 1,8 milioni a stagione.

Nonostante l'intervento in extremis del Liverpool, il terzino brasiliano classe '93 ha scelto l'Inter. I Reds, per alcuni giornali britannici, avrebbero formalizzato un'offerta dell'ultimo minuto al Nizza, ma senza successo visto che il calciatore si trova già in Italia.

Domani, molto probabilmente, Luciano Spalletti avrà già a disposizione Dalbert per l'allenamento pomeridiano delle 17.00 (ovviamente se il brasiliano avrà superato le visite mediche di rito ndr).

E' stata una trattativa lunga e complicata, ma finalmente l'Inter ha il suo rinforzo per la fascia sinistra. Nella scorsa stagione, Dalbert ha collezionato 33 presenze totali e 4 assist, contribuendo alla storica qualificazione del Nizza ai preliminari di Champions League (dove affronteranno il Napoli ndr).