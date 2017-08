Dalbert-Inter, manca solo l'ufficialità: è arrivato l'ultimo documento dal Nizza

Dalbert Henrique in azione con la maglia del Nizza. | Sky Sport

Ieri la prima volta in città, poi le visite mediche superata brillantemente. Quella fra Dalbert Henrique e l'Inter sembrava una delle più classiche telenovele di mercato - la trattativa è durata due mesi, per dire - conclusasi nella maniera migliore per tutti: il Nizza ha incassato un'ottima cifra, i nerazzurri hanno ottenuto il proprio terzino, il ragazzo ha fatto valere la propria volontà. Come per ogni trasferimento, mancavano soltanto le firme e poi sarebbe stato tutto ufficiale: tuttavia, c'è stato un piccolo ritardo rispetto alle previsioni, che volevano il brasiliano diventare ufficialmente un tesserato dei milanesi già qualche ora fa, visto che tutti i dettagli sono già stati chiariti: 20 milioni più bonus - ancora da definire completamente - ai transalpini, al ragazzo invece un contratto quinquennale.

Questo perchè ieri, in Costa Azzurra, non hanno fatto in tempo a inviare un fax, un documento definitivo fra i tanti che sono necessari per ottenere l'autorizzazione FIFA per una trattativa internazionale, il TMS. Nella mattinata odierna questo piccolo file è arrivato nella sede del Biscione ed insieme a quello e dunque sembra che il calciatore potrà muoversi alla corte di Luciano Spalletti già in giornata: tuttavia, sempre meglio tenere gli occhi aperti, perchè comunque questi ultimi aggiustamenti non sono stati accettati dall'associazione del calcio mondiale e senza queste formalità l'operazione non si può considerare - concretamente - conclusa, anche se virtualmente lo è già da alcuni giorni.

Così come ieri, anche oggi da Milano filtra fiducia: la sensazione è che la trattativa non possa saltare per una formalità, e che ormai si sia arrivati ad un punto di non ritorno e che il tutto verrà completato nel minor tempo possibile. Aspettiamoci dunque dei nuovi sviluppi e altri aggiornamenti nelle prossime ore, sempre qui su VAVEL Italia: Dalbert, si spera, a breve sarà un nuovo giocatore dell'Inter.