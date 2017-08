Inter, i convocati per l'amichevole con il Betis

Impegno amichevole per l'Inter di Luciano Spalletti. Domani sera, a Lecce, sgambata con il Betis, utile a rifinire la preparazione in vista del debutto in A. Il tecnico attende novità in entrata - da Emre Mor a Schick - nel frattempo modella il gruppo con il materiale a disposizione. La sfida con la compagine spagnola giunge così a puntino per valutare i progressi dei singoli e la coesione della rosa. Strappa la prima convocazione Dalbert, a lungo corteggiato per dare copertura ad una corsia, quella mancina, spesso punto debole dell'Inter. L'ex Nizza "vede" l'esordio, secondo puntello di una retroguardia che può contare da alcune settimane anche su Skriniar.

In mediana, presenti i due colpi di marca viola. Borja Valero, posizionato da Spalletti nei due di centrocampo, alle spalle del trequartista, e Vecino, destinato probabilmente a giocarsi la casacca con Gagliardini. Davanti Icardi, a caccia della giusta condizione dopo lo stop per infortunio, Jovetic, Eder e Gabriel Barbosa. La presenza del brasiliano è esemplificativa, la trattativa con lo Sporting per il prestito deve ancora decollare.

Da sottolineare, infine, due defezioni. Murillo e Kondogbia non rientrano nei piani tecnici. Entrambi corteggiati dal Valencia, per il primo siamo ormai ai dettagli, con il secondo è rottura vera e propria. Assente all'allenamento mattutino, in arrivo multa e pugno duro da parte della società. L'Inter deve trovare un sostituto e non intende svendere il francese. Completata, infine, l'operazione Medel. Ieri, via social, il saluto a Milano, oggi l'ufficialità turca. Il cileno si accasa al Besiktas.

I convocati

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni

Difensori: 13 Ranocchia, 15 Ansaldi, 25 Miranda, 29 Dalbert, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar

Centrocampisti: 5 Gagliardini, 6 Vecino, 10 Joao Mario, 20 Borja Valero, 63 Rivas, 77 Brozovic

Attaccanti: 8 Jovetic, 9 Icardi, 23 Eder, 44 Perisic, 87 Candreva, 96 Barbosa