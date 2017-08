Inter, nome nuovo per la difesa: Nicolas Otamendi

Inter, nome nuovo per la difesa: Otamendi

Il tempo stringe, all'inizio del campionato manca meno di una settimana e l'Inter si appresta ad esordire in Serie A con il pacchetto arretrato ancora da completare. L'imminente partenza di Jeison Murillo con destinazione Valencia e l'infortunio occorso ad Andrea Ranocchia - il quale però è dato in partenza, con possibile destinazione in Premier League - hanno messo in allarme Luciano Spalletti, il quale ha fatto capire a chiare lettere alla dirigenza nerazzurra di volere un altro centrale difensivo che possa dare respiro a Milan Skriniar e Joao Miranda, che al momento rappresentano la coppia titolare della compagine nerazzurra.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, gli uomini mercato dell'Inter hanno puntato gli occhi su Nicolas Otamendi, nome nuovo finito nelle scorse ore sul taccuino di Suning. L'argentino ha giocato titolare nel Manchester City sabato scorso, in occasione della prima giornata di Premier League nella quale i Citizens di Pep Guardiola hanno debuttato, e vinto meritatamente 2-0 sul campo della neopromossa Brighton&Howe Albion. Diligente la sua partita, sufficienza piena guadagnata a fianco dei compagni di reparto Kompany e Stones. Proprio questi ultimi due, con Denayer ed anche Mangala, rappresentano una forte concorrenza al City per l'ex Porto e Valencia.

Al momento non è in atto una vera e propria trattativa, bensì solo un'idea da parte dell'Inter. E' senza ombra di dubbio complicato imbastire in questo momento un negoziato con il Manchester City, in quanto il club inglese lo ha acquistato appena due anni fa pagandolo ben 45 milioni di euro. E' improbabile che possano proporre alla Beneamata un prezzo inferiore. L'Inter dunque resta vigile anche su un altro profilo, già seguito da diverse settimane. Si tratta di German Pezzella, argentino classe 1991 attualmente in forza agli spagnoli del Betis Siviglia. Rispetto ad Otamendi, di certo è un'operazione con costi più contenuti.