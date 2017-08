Inter: Marcelino avvicina Cancelo ai nerazzurri

Source photo: fourfourtwo.com

Joao Cancelo è sempre più vicino a vestirsi di nerazzurro. A confermarne, in parte, la possibile partenza, è proprio l'allenatore del Valencia Marcelino, che ha allontanato decisamente la questione durante la conferenza stampa pre-gara. Interrogato sull'argomento, l'ex allenatore di Villarreal e Siviglia risponde così alla domanda: "I convocati? Tutti quelli che ho inserito in lista sono pronti per giocare. E Cancelo è pronto per farlo. Non mi interessano le situazioni contrattuali".

Parole importanti, che sottolineano la voglia dell'allenatore di fare gruppo, allontanando le voci in merito alla partenza di uno dei giocatori più forti della rosa arancionera. Terzino destro talentuosissimo, il classe '94 nasce e si forma come interprete difensivo, anche se all'occorrenza potrebbe essere impiegato anche come esterno di centrocampo. Velocissimo e molto tecnico, il nazionale portoghese è stato lungamente seguito anche dalla Juventus, che non sembra aver trovato l'accordo con club e giocatore.

Un rinforzo importante, dunque, per la squadra di Luciano Spalletti, che con Cancelo e Dalbert ha praticamente blindato le fasce, assicurandosi atleti giovani e vogliosi di fare bene anche nella massima competizione calcistica italiana. Nulla è ancora certo, ma le parole del tecnico del Valencia fanno ben sperare tutti i tifosi dell'Inter.