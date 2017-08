Inter, l'agente di Kondogbia vola in Spagna. Scambio di prestiti con Cancelo ad un passo

Geoffrey Kondogbia, zimbio.com

Kondogbia-Cancelo avanti tutta. Inter e Valencia continuano a lavorare senza sosta per perfezionare questo scambio di prestiti con diritto di riscatto. Tutto sembra procedere nella direzione giusta, tanto che nella giornata di oggi l'agente del centrocampista francese potrebbe volare in Spagna per perfezionare l'accordo economico con il Valencia. A breve giro potrebbe fare il percorso inverso il procuratore di Cancelo, per parlare direttamente con l'Inter.

Intanto in casa nerazzurra si è deciso di prolungare di un'altra stagione il contratto a Kondogbia prima di dare il giocatore in prestito in Spagna. Dal 2021, quindi, la nuova scadenza dovrebbe essere portata al 2022. Pronte anche le cifre degli eventuali riscatti, sia per quanto riguarda Kondogbia sia per Cancelo. Se il Valencia dovesse essere convinto dalle prestazioni dell'ex Monaco nella prossima stagione verserà nelle casse dell'Inter 25 milioni di euro. Se allo stesso modo l'Inter e Spalletti decideranno di esercitare il riscatto nei confronti di Cancelo, la cifra sarà di 35 milioni di euro. Numeri importanti per un'operazione nata come un'opportunità per soddisfare le esigenze tecniche dei club e dei rispettivi allenatori. L'Inter era alla ricerca di un esterno destro di difesa, dopo aver chiuso la corsia mancina con l'arrivo di Dalbert e il nome di Cancelo è uno di quelli più interessanti del panorama europeo.

Dall'altra parte il Valencia ha colto l'opportunità di un Kondogbia ormai con la testa lontano dall'Inter. L'autorete incredibile durante il giro di amichevoli in estremo oriente, poi la scelta di non presentarsi agli allenamenti come segnale di forte rottura nei confronti della società e di Spalletti. Il tecnico non aveva nascosto anche pubblicamente il proprio malumore nei confronti del centrocampista francese, con cui aveva parlato più volte anche personalmente, prospettandogli la possibilità di tornare protagonista in nerazzurro seguendo le sue indicazioni. Il giocatore, a quanto pare, è stato più convinto dal progetto tecnico del Valencia e dalla possibilità di giocare in un campionato diverso dalla Serie A, in un ambiente che potrebbe avere qualche pressione in meno rispetto a quello nerazzurro. Tutto pronto quindi per lo scambio Kondogbia-Cancelo, si attende solo la definizione degli ultimi dettagli.