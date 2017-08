Inter - Fiorentina diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Google Plus

Buonasera amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Inter - Fiorentina, 1° giornata della Serie A 2017/18. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia

Si gioca a San Siro, impianto da 80.000 mila posti a sedere situato a Milano

Stesso modulo anche per Pioli, 4-2-3-1. In porta Sportiello, difesa composta da - destra verso sinistra - Tomovic, Vitor Hugo, Astori ed Oliveira. Cerniera di centrocampo formata da Veretout e Sanchez, con Eysseric a supporto di Babacar; Benassi e Gil Dias ali

Storie d'intrecci, amori finiti e mai sbocciati l'Inter - Fiorentina odierno. Storia di Vecino e Valero - partiti alla volta di Milano - ma anche di Stefano Pioli, arrivato a Firenze con l'obiettivo di far tornare grande la viola. Estate difficile per i tifosi, i quali hanno dovuto assorbire - oltre agli addii dei due sopracitati - partenze come quella di Bernardeschi e l'imminente saluto di Kalinic. Tankare a metà - per usare un termine cestistico - poiché il mercato ha portato Benassi e Simeone, insieme ad alcuni giovani profili che dovranno essere sgrezzati. Servirà tempo, l'Inter è il primo, difficile, step

Pioli in conferenza stampa

Spalletti opta per il 4-2-3-1. In porta Handanovic, a sua protezione Miranda e Skriniar, D'Ambrosio e Dalbert terzini. Vecino e Gagliardini sigillano la mediana, Borja Valero alle spalle di Icardi con Candreva e Perisic ali.

Ai nastri di partenza, solite speranze e soliti obiettivi. L'Inter riparte dall'entusiasmo dei tifosi e dalla voglia dei nuovi acquisti, ma soprattutto dalla ventata d'aria fresca e di grinta firmata Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo è il profilo perfetto per riportare i nerazzurri ai fasti dell'era pre Juventus, avendo stoffa europea ed esperienza da vendere. Il mercato stellare che i tifosi attendevano non è arrivato, ma la rosa è stata puntellata a dovere. Da un centrocampo ribaltato con Valero e Vecino, all'acquisto di un possibile crack come Skriniar. Il campo parlerà, subito esame Fiorentina

Le parole di Spalletti

Sono 158 i precedenti totali. Comanda l'Inter con 64 vittorie, la Fiorentina ne conta 44, mentre sono 50 i pareggi. L'ultimo head to head risale all'aprile scorso: un funambolico 5-4 a favore della Fiorentina spegne i sogni europei dell'Inter, e regala alla Fiorentina una gioia in una stagione travagliata. In gol Vecino (2), Astori, Babacar (2), Perisic, Icardi (3)

Come sapete, novità Var. Arbitra Piero Giacomelli coadiuvato da Peretti ed Alassio, quarto uomo Pinzani, V.A.R (video assistant referees) Banti, A.V.A.R. (assistant of the video assistant referees) Abbattista