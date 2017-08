Inter, Gabigol allo Sporting Lisbona in prestito secco con ingaggio pagato dai nerazzurri

Gabriel Barbosa, stileinter.it

Fino a questo momento Gabigol e l'Inter non hanno trovato i giusti intrecci per funzionare l'uno per l'altro, mettiamola così. Il brasiliano ha provato anche a convincere Luciano Spalletti a puntare su di lui, ma a quanto pare la missione del brasiliano non è andata a buon fine. Tanto è vero che è già da diverse settimane che Gabigol è fra i nomi più gettonati per quanto riguarda le uscite in casa Inter. E lo Sporting Lisbona sembra essere ad un passo dall'assicurarselo.

I portoghesi si sono interessati in maniera concreta al brasiliano, dopo che il Las Palmas non era riuscito a trovare l'accordo con l'Inter nelle scorse settimane. L'operazione, secondo quanto riferito dalla stampa portoghese, è alle battute finali e tutti gli accordi sembrano essere stati trovati. L'affare si dovrebbe concludere con un prestito secco, senza diritti o obblighi di riscatto a favore dei portoghesi che però non dovranno pagare lo stipendio di Gabigol, che resterà tutto a carico dell'Inter. Era questo uno degli ultimi nodi da risolvere. Si parlava della necessità di uno sforzo economico da parte di una delle due parti in causa per arrivare alla fumata bianca definitiva. E a quanto pare alla fine è stata l'Inter a prendere l'iniziativa, pur di arrivare alla definizione di questa uscita il prima possibile.

Addirittura la stampa portoghese spiega che la partenza del brasiliano in direzione Lisbona è prevista nelle prossime ore, con l'inizio della prossima settimana che vedrà in programma visite mediche, firma e presentazione ufficiale. Come detto sarà un prestito secco, formula che mette in evidenza come l'Inter non voglia già ora sconfessare un investimento pesante da 30 milioni di euro fatto un anno fa. La presentazione di Gabigol in nerazzurro era stata in grande stile e i tifosi avevano grandi aspettative nei suoi confronti. Non solo, sembravano anche disposti ad aspettarlo con una certa calma, visto che nonostante i pochi minuti in campo, quando si alzava dalla panchina per riscaldarsi, San Siro sottolineava a livello sonoro questo evento. Chissà che il Portogallo, meno pressioni e un campionato meno importante rispetto alla Serie A possano far tornare in Gabigol calma e fiducia nei propri mezzi.