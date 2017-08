La nuova Inter di Spalletti parte forte: 3-0 alla Fiorentina

L'Inter riparte da tre. La nuova squadra di Spalletti apre con un netto 3-0 alla Fiorentina dell'ex Pioli. Partita ben giocata dai nerazzurri fin dalle fasi iniziali, i primi due gol arrivano nei primi 15', con un Icardi al meglio dopo lo stop per infortunio. Gol finale siglato da Perisic che ricomincia da dove aveva lasciato, tenendosi alle spalle le voci di mercato. Pioli ha ancora tanto da lavorare, con una squadra profondamente cambiata ma che ha un buon potenziale da dimostrare.

Per quanto concerne il capitolo formazioni, Spalletti e Pioli decidono di schierarsi a specchio, mettendo in campo un 4-2-3-1 diverso per gli interpreti a disposizione. Il nuovo tecnico dell'Inter schiera la difesa titolare con a sinistra Nagatomo che vince il ballottaggio con il nuovo arrivato Dalbert. In mezzo al campo a sorpresa c'è Brozovic che gioca alle spalle dell'unica punta Icardi, con Borja Valero e Vecino in mediana. Confermati Candreva e Perisic sulle ali.

Poche novità rispetto alle aspettative della vigilia per la formazione di Pioli, che schiera tutti i nuovi acquisti, a partire da Hugo per passare a Veretout ed Eysseric, per finire con Benassi e Gil Dias. L'unica sorpresa riguarda la punta: Kalinic a Milano, ma per fare le visite con il Milan, e Babacar in panchina, l'attacco è guidato dall'ultimo arrivato, il Cholito Simeone.

La partita si apre con un lungo giro palla dell'Inter quasi mai stoppato dai giocatori della Fiorentina. Tanto possesso che porta al 4' il primo momento chiave della partita: lancio lungo di Nagatomo per Icardi che stoppa il pallone ma viene atterrato da un intervento sciagurato di Astori. Per l'arbitro è rigore. Dal dischetto si presenta il capitano nerazzurro che spiazza Sportiello per l'1-0. Continua il dominio Inter con un sinistro di Vecino che ruba praticamente il pallone ad Icardi per il 2-0. Raddoppio che arriva al quarto d'ora: sulla destra, Perisic sterza, col sinistro crossa direttamente sulla testa sempre di Icardi che sbuca alle spalle di tutti e in girata di testa fa 2-0 Inter.

Il gol del 2-0 di Icardi. | Foto Twitter Inter

I nerazzurri mollano un po' il colpo, lasciando l'iniziativa alla Fiorentina che però trova tutti gli spazi chiusi. Allora l'Inter torna a spingere con il tiro di Brozovic che impegna Sportiello, con Perisic tutto solo che richiedeva la palla. Sempre protagonista Perisic che a tu per tu con l'estremo difensore della viola preferisce servire Icardi, ma il pallone viene intercettato facendo sfumare un'altra occasione. Di mezzo una parata di Handanovic sul colpo di testa del Cholito Simeone non molto impegnativa. Al 40' VAR in azione: contatto Miranda-Simeone, con l'attaccante che finisce a terra; Tagliavento lascia correre, poi ferma il gioco per un minuto e con il supporto dell'arbitro presente davanti al monitor per rivedere le immagini decide che non c'è davvero nulla e fa riprendere il gioco. Si chiude quindi 2-0 il primo tempo al Meazza.

Il secondo tempo viene giocato a ritmi un po' più blandi dall'Inter che però ha la prima occasione: Candreva dalla trequarti pesca il taglio di Icardi che calcia di prima e Sportiello chiude la porta alla tripletta. I nerazzurri si abbassano e la Fiorentina ha spazi: un cross di Eysseric taglia tutta l'area e mette paura ma nessuno interviene sul pallone. Su una ripartenza, il neo entrato Joao Mario scarica a sinistra per Perisic che calcia al volo di sinistro ma il pallone prende l'esterno della rete. Ci prova anche Babacar dal limite dell'area ma Handanovic è attento e si distende in corner. Sempre su un ribaltamento di fronte l'Inter fa paura, ma Gagliardini, solo in area, su assisti di Icardi calcia alle stelle. Le occasioni migliori la Fiorentina le ha dal limite: gran destro di Veretout che bacia il palo interno ad Handanovic spiazzato ma non entra e si rimane sul 2-0.

L'esultanza di Perisic al gol del 3-0. | Foto: tuttosport.it

Ancora per poco: pennellata di sinistro di Joao Mario sulla testa di Perisic che si regala il primo gol stagionale e il 3-0 per l'Inter. L'ultima occasione della partita di Icardi è al 82' con un gran tiro di prima intenzione ma murato da una risposta altrettanto buona di Sportiello.

Gli ultimi 8' più 4' di recupero scorrono via senza problemi: l'Inter batte 3-0 la Fiorentina, con Spalletti che inizia bene la sua avventura sulla panchina dei nerazzurri.