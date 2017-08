Vecino: "Ci tenevano a fare bene ma possiamo fare ancora meglio"

Google Plus

Matias Vecino

Al termine della partita con la Fiorentina, l'ex Matias Vecino ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium.

"Ci tenevamo a fare una buona prestazione, ma possiamo fare ancora meglio. Potevamo fare più gol, dobbiamo migliorare. Negli ultimi minuti del primo tempo la Fiorentina ha fatto bene ma abbiamo controllato abbastanza bene. Rivedere i miei ex compagni è stato speciale ma quando entro in campo cerco di concentrarmi in quello che è il mio lavoro".

"Champions? Se facciamo bene tutte le domeniche abbiamo chance, l'importante è lavorare come stiamo facendo. Davanti abbiamo giocatori che fanno la differenza, noi più indietro dobbiamo dargli una mano".