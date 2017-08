Spalletti: "No alla mezz'ora sottotono. Icardi e Perisic? Sì, ma anche Skriniar e Miranda"

Luciano Spalletti

Luciano Spalletti commenta così, ai microfoni di Premium Sport, l'esordio della sua Inter vittoriosa per 3-0 sulla Fiorentina:

"Siamo soddisfatti. C'era un pubblico caloroso. La squadra è entrata bene in campo, giocando un buon calcio. Siamo riusciti a fare tre gol contro una buona squadra. La Fiorentina ha fatto vedere subito l'organizzazione di Pioli e ci ha messo in difficoltà".

Impossibile poi non commentare la partita di Icardi e Perisic: "Loro hanno una qualità nell'andare ad attaccare gli spazi e la forza di finalizzare le azioni. Aggiungiamoci anche Miranda e Skriniar, perché quando c'è stata da difendere due contro due hanno difeso bene, senza soffrire".

La partita è stata buona ma non perfetta, come spiega il tecnico: "Oggi abbiamo fatto una buona partita per un'ora. Se anche la mezzora restante si riesce a comandare il gioco, è un Inter interessante. Se poi a cinque metri dalla porta si riesce a non darla sempre agli avversari, può darsi che si sfrutti qualche situazione in più. Abbiamo l'obbligo di costruire. É chiaro che ci saranno momenti in cui non ti danno la possibilità e bisogna calciare il rimbalzo, ma coi centrocampisti bisogna sempre liberare un uomo dietro ai mediani avversari".

Infine Spalletti commenta anche il suo ruolo: "É bene cominciare a direzionare le attenzioni su ciò che conta veramente. Io non la butto dentro, ci hanno pensato Icardi e Perisic. Non deve succedere la mezzora sottotono, lì si deve migliorare, ma devo dire che la squadra è forte".