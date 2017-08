Inter - UFFICIALE: Kondogbia è un nuovo giocatore del Valencia

Source photo: it.eurosport.com

Geoffrey Kondogbia è un nuovo giocatore del Valencia. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, infatti, l'ormai ex centrocampista dell'Inter è pronto a cambiare casacca e nazione, tornando a rivestire una maglia di una squadra di calcio spagnola, dopo l'esperienza con quella del Siviglia, nell'anno 2012-13. La formula, come spesso capita, è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a venticinque milioni. Percorso inverso, farà invece il terzino Joao Cancelo, prossimo a diventare un nuovo atleta nerazzurro.

Giunto nella Milano nerazzurra nel 2015, il ragazzo classe '93 era stato accolto come un vero e proprio craque, animando nel contempo la passione nerazzurra per averlo soffiato ai cugini del Milan. Giornata dopo giornata, però, il francese di Nemours non è mai riuscito ad impressionare, perdendo sempre più posizioni nelle gerarchie dei vari allenatori nerazzurri. Emblematico, con De Boer, l'avvio sottotono del centrocampista, che sotto Pioli non è riuscito a svoltare. Dopo le pressioni estive, l'ex Monaco potrà finalmente svoltare in Spagna, cancellando i brutti due anni in nerazzurro.

Ecco, intanto, il comunicato ufficiale del club spagnolo: "Il Valencia ha raggiunto lunedì l’accordo con l’FC Internazionale Milano per la cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018 con un’opzione d’acquisto, del centrocampista francese Geoffrey Kondogbia".