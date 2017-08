Inter, UFFICIALE l'arrivo di Cancelo

Adesso è ufficiale. Joao Cancelo è un nuovo giocatore dell'Inter di Luciano Spalletti. E' arrivato in questi minuti il comunicato da parte della società meneghina, la quale tramite il suo sito ufficiale ha ufficializzato l'arrivo del terzino portoghese dal Valencia. Scambio di prestiti con diritto fissato per entrambe con Geoffrey Kondogbia, che ha effettuato in queste ore il viaggio nel senso contrario.

Termina qui dunque la ricerca di un altro esterno difensivo da parte del direttore sportivo dei neroazzurri Walter Sabatini, che inserisce così un'altra freccia discretamente offensiva all'arco del tecnico di Certaldo, la cui abilità adesso dovrà essere quella di inserire sia Cancelo che Dalbert nei suoi sistemi d'attacco e non solo.

Il comunicato dell'Inter - "MILANO -João Pedro Cavaco Cancelo è un nuovo giocatore dell'Inter. Il portoghese si trasferisce al club nerazzurro a titolo temporaneo con opzione sino al 30 giugno 2018.

Nato il 27 maggio del 1994 a Barreiro, comune portoghese facente parte del distretto di Setubal, Cancelo cresce calcisticamente nel settore giovanile del Benfica, del quale entra a far parte a 13 anni. Nel 2013/14 esordisce in prima squadra sia in Primeira Liga, sia in Coppa di Portogallo, contribuendo così alla conquista dei due trofei da parte delle Aquile. In estate, al termine della stagione, viene ceduto in prestito al Valencia.

Nei tre anni trascorsi in Spagna, Cancelo totalizza 91 presenze e 4 gol tra campionato, coppa nazionale e coppe europee, ritagliandosi un ruolo importante sulla corsia laterale destra dei valenciani, disimpegnandosi con ottimi risultati sia come terzino, sia come esterno offensivo, e mettendo in mostra grandi qualità fisiche e tecniche.

Con la Nazionale portoghese, ha fatto parte di tutte le rappresentative giovanili a partire dall'Under 16 e ha partecipato agli Europei Under 21 del 2015 e del 2017. Ha esordito con la Nazionale maggiore il 1° settembre 2016 nell'amichevole contro Gibilterra, bagnando il suo esordio con una rete: in totale sono già 3 i gol realizzati da Cancelo nelle 5 partite sinora giocate con i lusitani.

Benvenuto a Milano, João: in bocca al lupo per l'avventura in nerazzurro!".