Inter, per Ranocchia si va avanti il Burnley. Gabigol fra Sporting Lisbona e Malaga

Andrea Ranocchia, zimbio.com

Il mercato dell'Inter non è ancora finito, in entrata, ma soprattutto in uscita, con Ausilio e Sabatini chiamati in questi ultimi giorni di trattative a cedere quei giocatori che da tempo Spalletti ha indicato come non indispensabili per il proprio progetto tecnico. Fra questi ci sono anche Andrea Ranocchia e Gabigol. Per il difensore nelle ultime ore è arrivata una richiesta dalla Premier League, mentre per il brasiliano la situazione è più contorta, con due squadre che hanno l'accordo con l'Inter per averlo in prestito.

Gli ultimi sei mesi della scorsa stagione Ranocchia li ha trascorsi in Premier League e nonostante la retrocessione dell'Hull City, a quanto pare ha lasciato delle buone impressioni nel campionato inglese. L'Hull non ha esercitato per lui il diritto di riscatto pattuito con l'Inter lo scorso gennaio e allora Ranocchia ha fatto rientro in nerazzurro. Il centrale però non è riuscito a convincere Spalletti e nonostante la partenza di Murillo nel reparto, per lui non sembra esserci spazio, anche alla luce della ricerca dell'Inter sul mercato in entrata di un difensore centrale. Messo sul mercato, per Ranocchia in queste ore si è fatto avanti il Burnley, squadra che gioca in Premier League. L'offerta degli inglesi potrebbe anche arrivare a circa 6 milioni, cifra in grado di accontentare l'Inter. E la destinazione Burnley potrebbe anche essere gradita allo stesso giocatore.

In parallelo si continua a lavorare anche per sistemare Gabigol in prestito per tutta la prossima stagione. Nei giorni scorsi si era parlato di una chiusura vicinissima con lo Sporting Lisbona, addirittura con l'Inter disposta a farsi carico dell'ingaggio del brasiliano. La situazione però è diversa, nel senso che lo Sporting non ha ancora voluto chiudere del tutto con i nerazzurri e il giocatore perchè prima vuole avere la certezza di partecipare alla prossima Champions League. L'accesso alla fase a gironi porterebbe nelle casse portoghesi risorse importanti per provare a chiudere del tutto l'affare. Sarebbe questa anche la speranza di Gabigol al momento. Intanto, però, un'altra squadra ha trovato l'accordo con l'Inter per avere il giocatore in prestito. Si tratta del Malaga, in Liga, con gli spagnoli pronti ad accogliere l'ex Santos. Chiamato ora a scegliere in quale squadra cercare il proprio rilancio personale.