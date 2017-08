Inter - Anticipi e posticipi fino a Natale

La Serie A è ai box per due settimane, complice la sosta, dedicata agli impegni della varie nazionali, chiamate ad incontri di qualificazione alla prossima rassegna mondiale. Giornata comunque importante, perché la Lega ha delineato anticipi e posticipi da qui a Natale. L'Inter, come noto, non ha impegni extra-campionato, ma è spesso chiamata a "ritocchi" d'orario. Dopo i due successi d'avvio, con Fiorentina e soprattutto Roma, grande attenzione sull'undici di Luciano Spalletti, atteso al rientro dalla sorpresa Spal, quattro punti in due uscite per la neo-promossa. Si gioca domenica 10 settembre, alle 12.30. Fermata successiva con il Crotone, questa volta di sabato, alle 15.

19 settembre, turno infrasettimanale, Inter di martedì, alle 20.45 c'è l'ostacolo Bologna al Dall'Ara. Il primo derby di marca cinese si gioca in notturna, domenica 15 ottobre alle 20.45. Sei giorni ed è tempo di sbarco al San Paolo. Uno-due mozzafiato, sabato alle 20.45, nell'inferno partenopeo, qualche risposta in più per la nuova Inter.

Martedì 24 ottobre seconda tornata infrasettimanale, Inter e Sampdoria introducono il programma della A. A seguire, prima puntata di lunedì, questa volta la formazione milanese rifinisce la giornata con l'Hellas Verona. Dodicesimo squillo della massima serie, domenica 5 novembre si pranza con Inter e Torino, San Siro ospita l'incontro.

Il 19 novembre, duello tra Inter e Atalanta, sempre a Milano, fischio d'apertura alle 20.45. Il sabato, poi, alla stessa ora, sbarco al Sant'Elia, c'è il Cagliari. Juventus - Inter nobilita la sedicesima giornata. Sabato, 20.45, LA partita. Infine, il 16 dicembre, ancora di sabato, questa volta alle 15, Inter - Udinese.