Inter: Manaj in prestito al Granada

Source photo: Getty Images

Nuova chance per Ray Manaj, che sta per diventare un nuovo giocatore del Granada. L'attaccante albanese classe '97, cresciuto nella Primavera dell'Inter, è prossimo infatti ad approdare in Spagna, deciso a risalire in Liga nel modo più veloce possibile. Reduce da due esperienze poco soddisfacenti sotto il profilo offensivo, due totali sia con la maglia del Pescara che con la maglia del Pisa, Manaj troverà una squadra in cui migliorare, esplodendo definitivamente e rientrando a pieno regime nei piani tattici della società nerazzurra.

La formula, secondo quanto detto lanciato in esclusiva dal giornale iberico Ideal, dovrebbe essere quella della formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione che andrebbe a genio sia all'Inter che al club spagnolo. Intervenuto a FcIN, l'agente del giocatore ha parlato del prestito: "L'operazione è nata un po' di tempo fa perché diverse squadre in Spagna lo avevano cercato, poi il Granada è stata quello che l'ha voluto più fortemente. Anche l'Inter è contenta perché il ragazzo avrà la possibilità di confrontarsi in un nuovo campionato che sembra fatto apposta per le sue caratteristiche: abbiamo fiducia in questa scelta".

Importante, poi, il passaggio sui trascorsi del suo ragazzo: ""In realtà il ragazzo non ha fatto numeri brutti, ha giocato 30 partite facendo 4 gol, non tantissimi per un attaccante ma neanche malaccio per il primo anno. Ha giocato in due squadre retrocesse, ha avuto le sue colpe però credo che sia stato formativo per lui, spero ne possa trarre beneficio. Sesto attaccante in rosa? Non credo. Ray ha bisogno di tanti minuti nelle gambe e non poteva trovarli all'Inter quest'anno".