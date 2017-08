Inter, Dalbert a lezione da Spalletti. Con la Spal sarà titolare?

E' tempo di nazionali, dunque di diaspore. Tanti i convocati che si sono imbarcati sugli aerei, per raggiungere i ritiri delle varie nazionali, ed anche l'Inter, essendo compagine di una certa caratura tecnica, offrirà tanti suoi tesserati alle varie Federazioni, ritrovandosi a fronteggiare tante assenze. Un classico di questi periodi, problemi che risultano il più delle volte indigesti agli allenatori. Rosa decimata quella che questa mattina si è ritrovata al centro d'allenamento di Appiano Gentile alle ore 11:00 per la ripresa degli allenamenti. Tra i pochi big interisti superstiti, c'è Dalbert, il quale sarà a completa disposizione del tecnico nativo di Certaldo in queste due settimane che separano i nerazzurri dalla sfida di campionato del 10 settembre contro la matricola Spal.

Il brasiliano, costato 20 milioni più bonus, a Roma ha avuto un ruolo quasi decisivo. E' subentrato nella ripresa a Nagatomo, ed ha subito impressionato per l'impatto che ha avuto sul match. Corsa, rapidità, intraprendenza. Zero paura, men che meno ansie derivanti dall'esordio in Serie A. Un plauso alla sua prestazione, per essersi distinto anche nelle vesti di 'Salvatore della Patria', compiendo ben due miracoli, salvando due gol, uno dei quali in splendida rovesciata. Stilisticamente, intervento eccellente. Luciano Spalletti ha apprezzato il suo esordio, da sette pieno in pagella, se lo coccola, così come tutta la dirigenza nerazzurra, ma è consapevole che c’è molto ancora su cui lavorare, infatti il terzino ex Nizza dovrà essere disciplinato, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. Proprio su questo il tecnico nerazzurro e il suo staff lavoreranno in questi giorni, per cercare di fargli assimilari i movimenti che è chiamato ad eseguire nel 4-2-3-1 spallettiano.

Se Dalbert imparerà in fretta le lezioni, è molto probabile che possa partire da titolare nella prossima gara di campionato, al Meazza contro la Spal di Leonardo Semplici. Una squadra che ha iniziato molto bene la stagione, ma è asssolutamente alla portata dell'Inter, che quindi avrà grosse chance di conquistare la terza vittoria consecutiva e proseguire nel suo percorso netto d'inizio stagione. Migliore occasione per tentare di prendersi l'Inter, il neo terzino Dalbert non l'avrebbe potuta avere. A lezione da Spalletti, c'è tanto da apprendere, ma le porte che potrebbero spalancarsi dinnanzi a lui offrono una vista mozzafiato.