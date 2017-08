Inter - Cancelo: distrazione del legamento collaterale

Cancelo: distrazione del legamento collaterale

La notizia è arrivata allarmando i nerazzurri, già pronti al peggio, ma alla fine Cancelo sarà fuori "solo" un mese. La possibile rottura del legamento crociato per il neo acquisto dell'Inter aveva colpito tifosi e dirigenza ma alla fine la smentita è giunta come una manna dal cielo.

Distorsione del legamento collaterale e circa un mese di stop per il terzino destro proveniente dal Valencia ed arrivato la scorsa settimana nella Milano nerazzurra. Si temeva la fine della stagione per il promettente giocatore dopo lo scampolo di partita giocato nella vittoria in trasferta contro la Roma (appena sei minuti più recupero).

Joao Cancelo potrebbe tornare disponibile proprio per il derby contro il Milan, in programma il 15 ottobre. Date certe ancora non ci sono ma è possibile ipotizzare un recupero relativamente veloce e, secondo il comunicato rilasciato dall'Inter, verrà monitorato di settimana in settimana.

Il comunicato

Joao Cancelo si è sottoposto questo pomeriggio a visite mediche ed esami strumentali, presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, dopo l'infortunio avvenuto ieri in Portogallo durante l'allenamento con la Nazionale lusitana. Gli esami hanno evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Le condizioni di Cancelo saranno valutate di settimana in settimana.