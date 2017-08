Inter, Mangala corteggiato dal Crystal Palace. Lui vuole i nerazzurri

L'Inter è molto attiva in questa ultima giornata di calciomercata. Dopo essersi assicurata le prestazioni del giovane attaccante del Caen, il promettentissimo Yann Karamoh, è a caccia anche di un difensore centrale in grado di poter far rifiatare nel corso della stagione Miranda e Skriniar. Oltre a Mustafi, sul quale però la dirigenza nerazzurra ha incontrato più di un problema poichè l'Arsenal pare non voler proprio privarsi del centrale svizzero, l’Inter insegue anche Eliaquim Mangala, attualmente in forza al Manchester City, che però non rientra nei piani di Pep Guardiola.

Una trattativa, quella con i Citizens, che va avanti ormai da diverse settimane. Il negoziato ha vissuto alti e bassi, non si è mai riuscito a trovare un punto d'incontro con la dirigenza del City, dunque Piero Ausilio e Walter Sabatini avevano virato su Mustafi, prima di riprendere ad intrecciare i rapporti con Manchester.

Sul difensore, però, nelle ultime ore è piombato con forza, veemenza, anche il Crystal Palace. La squadra londinese, allenata da Frank De Boer - vecchia, ma non vecchissima conoscenza dell'Inter - , è partita male in Premier e dunque è a caccia di rinforzi in difesa per rendere meno vulnerabile la propria fase difensiva. Dalle parti di Selhurst Park è giunta ai Citizens una succulenta offerta per Eliaquim Mangala. Ben 23 milioni di sterline sono stati messi sul piatto dal Palace. Secondo quanto riportato da Sky Sports la richiesta è stata presa in esame dai Citizens.

Il difensore francese attende con ansia di conoscere il suo futuro. Il diretto interessato preferirebbe passare all’Inter, trattasi infatti di un club molto più prestigioso del Crystal Palace, ma il club nerazzurro non può garantire un acquisto a titolo definitivo che pretende invece il City. La situazione comunque è in divenire, gli uomini mercato nerazzurri proveranno l'offensiva nelle prossime ore, tenendo però conto che alla chiusura del mercato manca sempre meno. Il possibile acquisto di Mangala potrebbe liberare Ranocchia, ed il suo futuro potrebbe essere ancora in Premier League.