Inter, la 'telenovela' Gabigol vicina alla conclusione: sprint del Benfica

Fonte: Getty Images

Un'estate intera trascorsa a rifiutare le offerte provenienti sul suo conto. L'ultimo giorno di calciomercato sarà fondamentale anche per il futuro dell'attaccante brasiliano dell'Inter Gabriel Barbosa, noto più semplicemente come Gabigol. Sono tante le squadre che in queste ora stanno facendo a gara per cercare di accaparrarsi le prestazioni sportive dell'ex Santos, grande talento rimasto però inespresso nel suo primo anno italiano. Del futuro dell'attaccante brasiliano, ha parlato anche il coordinatore generale Suning, Walter Sabatini che ha dichiarato: "Ogni decisione sulla destinazione in prestito spetta al diretto interessato".

Spetta dunque proprio a Gabriel Barbosa pronunciare il fatidico si. Senza il suo benestare, qualsiasi trattativa non andrà in porto. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di 'A Bola' la società favorita è il Benfica, che lo vorrebbe in prestito per due stagioni. 'Le Aquile' di Lisbona sono state il club che più degli altri si è esposto, si dagli inizi di Luglio, ma sullo sfondo c'è sempre stato l'interesse dell'altra compagine portoghese dello Sporting Lisbona, oltre a timidi tentativi di ammiccamento del Porto.

Come si suol dire, però, spesso tra i due litiganti è il terzo a godere. Secondo quanto riportato da Sky Sport, altre due società si sono fatte avanti: il Las Palmas ci ha provato, ma la destinazione non è risultata essere di gradimento a Gabriel Barbosa. Sganciato un altro 'due di picche', l'ennesimo, ci ha provato poi successivamente anche il PSV Eindhoven a corteggiare e cercare di attirare a sè l'attaccante brasiliano. Per gli olandesi si tratterebbe di un vero e proprio colpo last minute, e Gabigol potrebbe confrontarsi in un campionato di spessore, nel quale, per tradizione, è sempre ben digerito dagli attaccanti in quanto godono di ampi spazi per poter far valere le qualità balistiche. Non è un caso che l'Eredivisie è uno dei campionati più spettacolari d'Europa, dove si segna a raffica. Difficoltà, però, anche in questo caso nel trovare l'accordo tra le parti.

Come detto, nonostante l'inserimento di diverse società, Gabigol resta vicino al Benfica. Il club lusitano starebbe tentando di accellerare in questi minuti il negoziato, in modo tale da chiudere tutto nelle prossime ore per permettere al diretto interessato di imbarcarsi verso il Portogallo e giungere in serata a Lisbona.