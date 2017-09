Inter: Spalletti disegna la difesa con Miranda

Joao Miranda con la maglia dell'inter nella pre-season | passioneinter.com

Dopo la conclusione del mercato estivo, era chiaro, nonostante le parole rassicuranti di Spalletti, Sabatini e Ausilio, che all'Inter mancasse qualche elemento. E i tre sopracitati devono aver pensato la stessa cosa quando in uno scontro aereo con il suo stesso portiere -Alisson della Roma - Miranda è rimasto momentaneamente infortunato. Campanello d'allarme subito scattato in casa Inter vista l'assenza di un valido sostituto per il brasiliano o per il suo compagno di reparto Skriniar. Si perchè Ranocchia non rappresenta una sicurezza dopo le passate stagioni che lo hanno visto essere l'ombra del giocatore di Bari e Genoa e della prima parte di esperienza all'Inter. Vanheusden dal canto suo è appena uscito dalla primavera, dunque, sebbene siano indubbie le sue qualità, resta un'incognita per Spalletti. Si era addirittura pensato di pescare dal mercato degli svincolati, rumors di fantamercato avevano accostato Zaccardo all'Inter, ma appunto è solo fantamercato. L'Inter non ha intenzione di acquistare un giocatore con il profilo dell'ex Parma e Palermo.

La fortuna comunque, per questa volta, ha arriso all'ambiente nerazzurro, difatti dopo essersi sottoposto a degli esami all'Humanitas di Rozzano, Miranda è risultato negativo a qualsiasi tipo di problema fisico e con ogni probabilità scenderà in campo dal primo minuto a dirigere il reparto difensivo nerazzurro contro la neopromossa Spal di mister Semplici e del bomber Borriello. Resta comunque in pre-allarme Ranocchia, ma le possibilità di vederlo in campo sono poche.

In giornata sono rientrati anche gli altri nazionali ancora non presenti alla Pinetina quali: Skriniar (Slovacchia), Vanheusden (Belgio U21), Perisic e Brozovic (Croazia) e gli italiani Candreva, D'Ambrosio ed Eder.

PROBABILE FORMAZIONE CONTRO LA SPAL - L'11 titolare che affronterà domenica a San Siro la Spal dovrebbe essere per la maggior parte lo stesso che ha battuto la Roma all'Olimpico due settimane fa. In porta chiaramente Handanovic -di cui l'Inter in questi giorni sta cercando l'erede- difesa con D'Ambrosio, Miranda e Skriniar sicuri, mentre a sinistra potrebbe esordire dal primo minuto Dalbert a discapito di Nagatomo. A centrocampo bocciatura totale per Gagliardini, che dunque partirà dalla panchina, lasciando posto a Joao Mario, con Borja Valero a scalare davanti alla difesa assieme a Vecino. Il portoghese è in vantaggio su Brozovic per il posto da trequartista vicino ai soliti tre titolari d'attacco: Candreva, Icardi e Perisic. Prima convocazione per Karamoh.