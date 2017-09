Inter: Spalletti prepara l'undici anti-Spal, Joao Mario e Miranda dal primo minuto?

Source photo: LaPresse.it

Sulla carta una rosa di molto inferiore dal punto di visto tattico, nella realtà un collettivo che affronta ogni sfida come se fosse l'ultima. Da esperto uomo di campo, però, Luciano Spalletti non ha voglia di sottovalutare la Spal ed è pronto a caricare la sua Inter per inanellare il terzo, prezioso successo consecutivo. Dopo l'appello ai tifosi, l'ex tecnico della Roma ha sterzato gli atleti presenti in attesa dei nazionali, migliorando i dettami tattici visti nelle prime due uscite stagionali.

Secondo le ultime indiscrezioni, Spalletti dovrebbe riproporre il 4-2-3-1, con poche dubbi in merito all'undici iniziale. Già in difesa, in caso di riposo cautelare per Miranda, il tecnico dovrebbe proporre Ranocchia, pronto eventualmente ad affiancare il confermatissimo Milan Skriniar. Sulla destra, vista l'assenza di Cancelo, D'Ambrosio, mentre dovrebbe essere Dalbert il terzino mancino. Occhio, comunque, a Nagatomo. A centrocampo, l'unico incerto è Joao Mario, incalzato da Brozovic o da Gagliardini, che porterebbe in avanti Borja Valero, inizialmente proposto mediano al fianco di Vecino. In porta, Handanovic.

Nella zona offensiva del rettangolo di gioco, infine, nessuna sorpresa, dove Perisic e Candreva saranno pronti a sostenere Maurito Icardi, uno dei pochi a salvarsi nel deludente pari della sua Argentina in Copa America e contro il Venezuela, collettivo tutt'altro che insuperabile visto il peso specifico dell'attacco argentino. Con il tanto atteso rinnovo in dirittura d'arrivo, anche Ivan Perisic è pronto a riconquistare il proprio pubblico, puntando su quell'esplosività che l'hanno reso uno degli esterni offensivi più forti di tutta la Serie A.

Probabile formazione Inter: Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Dalbert; Borja Valero, Vecino, Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.