Inter - Spal in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (12:30)

Si gioca a San Siro, impianto da 80.000 mila posti a sedere situato a Milano.

3-5-2 per Semplici. Gomis in porta, Salamon, Vicari e Vaisanen il terzetto a sua protezione. Viviani vertice basso, con Schiattarella e Mora suoi scudiere. Lazzari e Mattiello frecce esterne. Antenucci e Borriello tandem offensivo.

La SPAL è nel bel mezzo di un sogno, che però vuole tramutare in realtà. Una promozione insperata, che ha portato alla volta di Ferrara giocatori esperti e validi per la massima categoria. Ed i risultati - per adesso - si vedono. Favoloso pareggio a reti bianche contro la Lazio, vittoria da incorniciare contro l'Udinese. Semplici prepara la gara esterna contro i nerazzurri con umiltà, dedizione, e con la consapevolezza di non voler essere vittime sacrificali.

Felipe - Fonte: spalferrara.it

Le parole di Semplici

Spalletti sceglie il classico 4-2-3-1. Handanovic in porta, difesa composta da - destra verso sinistra - D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Dalbert. Borja Valero e Gagliardini mediani, Joao Mario alle spalle di Icardi con Candreva e Perisic ali.

L'Inter prosegue la sua avventura a piccoli passi, senza strafare, ma con la consapevolezza di poter fare grandi cose. Le prime due uscite sono coincise con altrettante vittorie: 3-0 alla Fiorentina, 3-1 - in rimonta - alla Roma. I nerazzurri sembrano aver cambiato pelle e mentalità, sono capaci di soffrire essendo cinici al contempo. Prove da grande squadra, da compagine di copertina, con un Icardi sempre più trascinatore e capitano. Con la SPAL la prova del nove, vista la conclamata difficoltà della compagine nerazzurra con le piccole del campionato. Non lasciare punti preziosi per strada è fondamentale per entrare nel tavolo dei grandi.

Icardi - Fonte: inter.it

Le parole di Spalletti

Sono 32 i precedenti totali. Comanda l'Inter con 22 vitorie, la SPAL ne conta 4, mentre sono 6 i pareggi. Per riportare in auge l'ultimo head to head dobbiamo tornare alla stagione 1967/68. A Ferrara, l'Inter di Herrera si impone 2-1 con le marcature di Facchetti e Suarez. In mezzo, la marcatura di Brenna.

Arbitra Claudio Gavillucci coadiuvato da Schenone e Mondin, quarto uomo Ghersini. V.A.R (video assistant referees) Mazzoleni, A.V.A.R. (assistant of the video assistant referees) Giua.