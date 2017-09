Inter, Domenichini nel post: "Risultato meritato"

Tre su tre per la nuova Inter di Luciano Spalletti che batte, con qualche difficoltà, la SPAL nel lunch match della terza giornata di campionato. Una partita che ha messo in evidenza i passi in avanti fatti dalla prima di campionato, con una squadra che pur soffrendo a causa dello schieramento a testuggine dei ferraresi porta a casa i tre punti che permettono di tenere il passo della Juve vincente ieri con il Chievo.

Gagliardini al microfono di Sky Sport. | Foto: fcinter1908.it

Positiva la prestazione di Gagliardini, annunciato da Spalletti in campo dal 1' e in campo per tutti i 90', che ha parlato al termine della partita ai microfoni di Sky Sport nell'intervista flash: "Era una partita delicata contro una squadra che ha fatto bene in queste due partite. Venivamo poi da una settimana in Nazionale, non era facile riprendere il cammino, ma abbiamo fatto un’ottima prestazione. Siamo un bel gruppo: ognuno corre per l’altro, quando qualcuno subentra si sacrifica. Questa è la nostra forza. Io sto lavorando tanto come i miei compagni: più si gioca e più riesco ad entrare in condizione migliore. Spalletti? Il mister ha dato la sua impronta e si è vista: i risultati stanno venendo, c’è da migliorare qualche errore, ma lavoreremo parecchio".

Non si è presentato all'incontro con la stampa Spalletti, completamente senza voce al termine dei 90', con il suo vice Domenichini che ha fatto una veloce analisi della partita a Sky Sport: "L’Inter ha fatto un’ottima partita, con delle difficoltà create dalla Spal, ma il risultato è meritato. Abbiamo fatto buone cose, in altre dobbiamo migliorare: nella gestione della palla abbiamo sbagliato a centrocampo. La partita l’abbiamo giocata come l’ha preparato Luciano: sapevamo che la Spal ci avrebbe portato difficoltà, è un’ottima squadra e allenata bene. Siamo contenti del risultato. Per il futuro bisogna lavorare e cercare di migliorarsi: è un buon gruppo e se seguiranno il mister si potrà far bene".

Domenichini parla a Sky Sport sostituendo Spalletti. | Foto: fcinter1908.it

È stato toccato anche l'argomento riguardante alla nazionale: "E’ stata una settimana particolare, alcuni giocatori sono tornati all’ultimo: la partita l’abbiamo giocata come volevamo, sapendo quello che poteva creare l’avversario". Ringraziamento anche per i 57.000 di San Siro oggi: "Vogliamo ringraziare il pubblico presente, è una bella cosa".

Intervenuto al canale ufficiale dei nerazzurri Inter Channel uno dei migliori in campo, ancora una volta, Milan Skriniar che ringrazia per gli applausi ricevuti: "Sono contento anche per questo, ringraziamo i tifosi, erano tanti oggi, grazie ancora. Era una partita non facile, loro sono forti, è difficile giocare poi in spazi stretti, ma abbiamo giocato bene alla fine e abbiamo vinto una partita importante. Io voglio sempre aiutare la squadra, questo è il mio obiettivo in ogni partita e ogni giorno, se arrivano i complimenti dei tifosi sono comunque contento, mi fa piacere". Alla domanda sull'occasione da gol stampatasi sul palo risponde: "Avevo spazio, ho provato a tirare, peccato, penso fosse un buon tiro. Forse alla prossima partita andrà". L'ultima domanda riguarda l'intesa con Miranda: "Dall’inizio abbiamo giocato insieme quasi tutte le partite, non è un problema giocare con lui".