Inter, Cancelo sulla via del recupero: l'obiettivo è il rientro nel derby

Arrivato in prestito all'Inter direttamente dagli spagnoli del Valencia, l'Italia ed il popolo nerazzuro sono in attesa di ammirare Joao Cancelo.

Con una sapiente operazione di mercato i dirigenti nerazzuri hanno raggiunto l'accordo su uno scambio biennale di prestiti che ha portato il portoghese alla corte di Spalletti ed il francese Kondogbia agli iberici.

L'arrivo del portoghese garantisce la completa copertura della fascia destra con giovane terzino, all'occorenza anche ala, di grande qualità e spinta offensiva. Il tanto atteso esordio in nerazzuro però tarda ancora ad arrivare a causa dell'infortunio rimediato durante un allenamento con la nazionale lusitana. Per il 23enne gli esami evidenzieranno una distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro con consenguente stop forzato di un mese e mezzo.

Il lusitano però non vuole farsi attendere ulteriormente, puntando così al rientro nel derby di Milano previsto per il 15 ottobre. Un mese esatto per recuperare la condizione e sopratutto guarire dal fastidioso problema al ginocchio, un mese che riconsegnerà all'Inter il tanto atteso treno sulla fascia.