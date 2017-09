Google Plus

Crotone - Inter, i convocati di Spalletti - Foto: FC Internazionale

Quarta giornata della massima serie. Il tour de force dell'Inter - martedì è in programma l'anticipo del turno infrasettimanale con il Bologna - inizia dallo Scida di Crotone, fatale lo scorso anno alla compagine nerazzurra. La squadra approda all'impegno con ben altre certezze, frutto di tre vittorie consecutive e di una ritrovata compattezza. Spalletti deve gestire le forze, operare un ragionato turnover. Si ipotizza quindi una variazione in mediana, dove il tecnico ha a disposizione una margherita ricca.

Dalla lista dei 21 convocati mancano Cancelo - circa un mese di stop - e Santon, per il resto gruppo al completo. Dalbert mantiene vantaggio sull'out di sinistra, confermata la linea di difesa con Miranda, Skriniar e D'Ambrosio. Ranocchia primo cambio.

Discorso simile nella zona d'attacco. Difficile rinunciare a Perisic e Icardi, come sottolineato in conferenza dall'ex Roma. Candreva rifinisce l'undici, Eder scalpita per conquistare campo e minuti.

La partita è in programma domani alle ore 15, dirige Banti.

I convocati