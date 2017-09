Crotone - Inter in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (15:00)

Buon pomeriggio amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Crotone - Inter, 4° giornata della Serie A 2017/18. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia.

Si gioca all'Ezio Scida, impianto da 16.547 posti a sedere situato a Crotone.

Solito 4-2-3-1 per Spalletti. Handanovic tra i pali, Miranda e Skriniar a sua protezione con D'Ambrosio e Dalbert terzini. Borja Valero e Gagliardini frangiflutti di centrocampo; Joao Mario alle spalle di Icardi, Candreva e Perisic ali.

La milano nerazzurra ha voglia di Inter, ha voglia di tornare ad assaporare costantemente le zone nobili della classifica. Luciano Spalletti è senza dubbio il condottiero adatto per far vibrare il cuore ai tanti tifosi che giurano - ogni settimana - amore all'Inter. Tre partite, tre vittorie, quella con la Roma da circoletto rosso. Si riparte da Crotone, cercando un 4 su 4 importante.

Crotone - Inter diretta live

Allenamento Inter - Fonte: inter.it

Spalletti in conferenza stampa.

Sceglie il 4-4-2 Nicola. In porta Cordaz, difesa formata da - destra verso sinistra - Sampirisi, Ajeti, Ceccherini e Martella. Barberis e Mandragora mediani, Rodhen e Stoian esterni. Davanti, Budimir fa coppia con Tonev.

Crotone - Inter live

Ancora in fase di rodaggio il Crotone, a quota uno dopo tre giornate di campionato. La squadra di Davide Nicola ha bisogno di fiducia e condizione per tornare ad esprimere il calcio spumeggiante visto nell'ultimo spicchio dello scorso campionato. Sono attesi al varco - inoltre - Budimir e tutto il pacchetto offensivo, rimasto a secco in queste prime tre uscite. L'Inter è un importante trampolino di lancio per mettere in riga alcuni parametri importanti, proponendo un calcio offensivo.

Allenamento Crotone - Fonte: fccrotone.it

Nicola in conferenza stampa.

Crotone - Inter diretta

Sono 2 i precedenti totali, entrambi giocati lo scorso campionato. L'Inter ha trionfato nella partita d'andata - 3-0 - il Crotone timbrò una pagina storica al ritorno. Nell'Aprile scorso, un doppio Falcinelli - rigore più contropiede tambureggiante - mise alle corde i nerazzurri, ai quali non bastò il gol di D'Ambrosio.

La preview del match, sponda Inter

Arbitra Luca Banti coadiuvato da Dobosz e Giallatini, quarto uomo Pezzuto. V.A.R. (video assistant referees) Damato, A.V.A.R. (assistant of the video assistant referees) Marini.