Serie A, le formazioni ufficiali di Crotone - Inter

Cinque mesi dopo quel 2-1 che ha lanciato il Crotone di Davide Nicola verso la clamorosa salvezza, l'Inter torna allo Scida, in Calabria, per affrontare i padroni di casa pitagorici. Era un'altra Inter, quella di Stefano Pioli, svagata e svogliata. Tutt'altra cosa invece quella di Luciano Spalletti, reduce da tre vittorie di fila in altrettante gare di campionato disputate. I neroazzurri vanno a caccia del poker nel primo anticipo della quarta giornata di campionato, con i calabresi che invece cercano il primo gol ed il primo sorriso stagionale. Ad un'ora dall'inizio della sfida, i due tecnici hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione. Eccole.

Solito 4-4-2 per Davide Nicola, che sceglie Tonev con Budimir di punta. Rohden e Stoian sulle corsie laterali a centrocampo, mentre Barberis farà coppia con Mandragora regista al centro. Sampirisi e Martella i terzini, Ajeti e Ceccherini i centrali davanti a Cordaz.

Crotone (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Ajeti, Ceccherini, Martella; Rohden, Mandragora, Barberis, Stoian; Tonev, Budimir.

C'è Dalbert sulla sinistra per Luciano Spalletti. L'ex Nizza completa completa il reparto arretrato composto da D'Ambrosio, Miranda e Skriniar davanti al solito Handanovic. Joao Mario trequartista con Borja Valero arretrato in mediana al posto dell'altro ex viola Vecino accanto a Gagliardini. Candreva e Perisic ai lati di Icardi.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Borja Valero; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. All: Spalletti.