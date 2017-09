Bologna - Inter in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Bologna - Inter, incontro valido per la quinta giornata della Serie A Tim 2017/2018. Si gioca allo stadio Dall'Ara, fischio d'inizio alle 20.45, dirige Di Bello.

LIVE Bologna - Inter

Inter

L'Inter di Spalletti si presenta all'appuntamento a punteggio pieno. Quattro partite, quattro vittorie. Calendario favorevole, almeno fino al derby. Obiettivo chiaro, raccogliere il massimo. Attenzione, però, alle insidie da trasferta, Crotone è monito da tenere presente.

Nelle ultime due partite, a Crotone appunto e in casa con la Spal, un'Inter non brillante, costretta a far la partita, ma troppo lenta in fase di manovra. Spalletti chiede un progresso in termini di gioco, per non affidarsi ancora una volta alla semplice intuizione del singolo.

Da valutare anche le energie a disposizione. Il tecnico nerazzurro ha poche frecce all'arco - eccezion fatta per la mediana - non può quindi mutare di molto il suo undici. Pochi giorni per recuperare, per eliminare le tossine dello Scida.

La conferenza di Spalletti

Nell'undici iniziale, tre possibili avvicendamenti. A sinistra, permane il ballottaggio tra Dalbert e Nagatomo, con il secondo in risalita e pronto a riprendersi la corsia. Dopo la panchina con il Crotone, scalpita anche Vecino. Titolare a discapito di Gagliardini o di Borja Valero? Infine la trequarti, chance per Brozovic?

Tra i pali Handanovic, Miranda e Skriniar compongono la maginot difensiva, con D'Ambrosio a destra. La batteria offensiva è la consueta, Perisic e Candreva si muovono al largo, Icardi è il perno centrale, a caccia di gol dopo il digiuno nella quarta tornata.

I convocati

Bologna

Il Bologna approda alla gara dopo la sconfitta di misura con la Fiorentina. Quattro punti in classifica per Donadoni, frutto di un successo, un pari e due sconfitte. Rendimento alterno per i felsinei, il tecnico cerca il bandolo della matassa per trovare continuità e risultati.

La conferenza di Donadoni

Fondamentale ritrovare il vero Destro. L'attaccante "rischia" la panchina nella sfida del Dall'Ara, Palacio è in vantaggio per ricoprire il ruolo da prima punta. Senza Krejci, Verdi e Di Francesco sull'out d'attacco.

Tre ballottaggi in essere: Mbaye e Krafth si giocano la corsia di destra, Gonzalez e De Maio una maglia al centro della difesa, infine Donsah e Poli una casella in mediana.

Mirante in porta, Helander e Masina completano il pacchetto arretrato, Pulgar è il perno a centrocampo, Taider la mezzala sinistra. Fuori causa Falletti, Torosidis, Maietta e Keita.

Qui una possibile variazione, la presenza contemporanea di Donsah e Poli, con Taider vertice basso