Eder: "Sono due punti persi. Obiettivo? La Champions"

Eder

Al termine di Bologna-Inter, Eder si presenta ai microfoni di Premium Sport per commentare la partita.

"Sapevamo che il Bologna è una squadra che gioca bene, ha messo in difficoltà il Napoli per 70 minuti, anche se gli azzurri sono poi riusciti a vincere. Sono due punti persi, in settimana vedremo poi cosa abbiamo sbagliato. Forse potevamo partire un pochettino più forte, dobbiamo migliorare in certi aspetti. Napoli e Juventus? Dobbiamo guardare a noi stessi, il nostro obiettivo è la Champions League e dobbiamo lottare a tutti i costi. Il mister fa le sue scelte, io mi alleno tutta la settimana come se dovessi sempre giocare".