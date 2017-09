Inter - Genoa in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (15:00)

Si gioca a San Siro impianto da 80.000 mila posti a sedere situato a Milano.

Diretta live Inter - Genoa

Juric vara il 3-4-2-1. In porta Perin, difesa a tre composta da Biraschi, Rossettini e Zukanovic. Veloso e Bertolacci frangiflutti di centrocampo, con Laxalt e Rosi ali. Taarabt e Pandev dietro l'unica punta Pellegri.

Nella Genova rossoblù, si sorride poco. Juric è già sulla graticola - voci insistenti parlano di Oddo possibile nuovo mister - dopo aver racimolato due soli punti in 5 giornate. Un magro bottino, maturato contro il Sassuolo alla prima giornata - 0-0 - e contro il Chievo nell'ultima uscita - 1-1. In mezzo, tre sconfitte contro Juventus, Lazio ed Udinese. Quest'ultima è la sconfitta più pesante, visto lo stato in cui versano Delneri e l'Udinese tutta. Il Genoa vuole ripartire, l'Inter è un cliente difficile ma non impossibile.

Inter - Genoa diretta live

Allenamento Genoa - Fonte: genoacfc.it

Le parole di Juric

Il modulo è sempre lo stesso: 4-2-3-1 per Spalletti. In porta Handanovic, difesa composta - destra verso sinistra - da D'Ambrosio, Skriniar, Miranda e Dalbert. Gagliardini e Vecino in mediana, Brozovic a supporto di Icardi con Candreva e Perisic ali.

Inter - Genoa live

La frenata di Bologna ha scombussolato gli equilibri in casa Inter, dopo le 4 vittorie in altrettanti turni. Gli uomini di Spalletti hanno offerto una prova opaca nel turno infrasettimanale, e sono venuti a galla alcuni problemi da risolvere. Rebus sulla trequarti, dove Joao Mario non ha convinto a pieno il mister, che pensa ad uno tra Brozovic ed Eder incastonato tra Perisic e Candreva. Possibile avvicendamento anche dietro, con Borja Valero che potrebbe osservare un turno di riposo. I nerazzurri vogliono ripartire, Genoa tappa fondamentale.

Icardi - Fonte: inter.it

Spalletti in conferenza stampa

Inter - Genoa diretta

Sono 100 i precedenti totali. Comanda l'Inter con 50 vittorie, il Genoa ne annovera 21, mentre sono 29 i pareggi. L'ultimo head to head risale al maggio scorso; Pandev gela i nerazzurri e regala alla compagine genovana 3 punti fondamentali nella corsa salvezza. Candreva sbaglia un rigore, costringendo l'Inter alla 3° sconfitta consecutiva

La preview del match, offerta dalla nostra redazione

Arbitra Marco Guida coadiuvato da Carbone e Preti, quarto uomo Pezzuto. V.A.R. (video assistant referees) Fabbri, A.V.A.R. (assistant of the video assistant referees) Pillitteri.