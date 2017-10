Benevento - Inter in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (15:00)

Anche Spalletti spariglia le carte. Torna Nagatomo a posto di Dalbert sulla sinistra, Gagliardini si siede in panchina a favore di Vecino, il quale farà coppia con Borja Valero. Sullla trequarti, Brozovic rileva Joao Mario.

Baroni si presenta con il 4-3-3, e cambia pedine rispetto alle previsioni della vigilia. Nel quartetto difensivo non c'è Di Chiara; Venuti si sposta sulla sinistra mentre Djimsiti affianca Costa centralmente. Nei tre di centrocampo salta Lazaar - a suo posto Viola - con Lombardi che scivola nei tre d'attacco con Iemmello e D'Alessandro. Fuori sia Cosa che Puscas.

Le formazioni ufficiali.

Uno sguardo agli spogliatoi.

Si gioca al Ciro Vigorito, impianto da 25.000 posti a sedere situato a Benevento.

Diretta live Benevento - Inter

Spalletti conferma il solito 4-2-3-1. In porta Handanovic, a sua protezione Miranda e Skriniar, Dalbert e D'Ambrosio terzini. Gagliardini e Borja Valero guardiani del centrocampo, Brozovic dietro ad Icardi con Perisic e Candreva esterni.

L'Inter non ha intenzione di fermarsi. I 16 punti raccolti in 6 partite - 5 vittorie, un pareggio - sono un bottino favoloso, frutto di una difesa rocciosa - 2 soli gol concessi, migliore in Serie A ed in top 3 in Europa - ed un'identità che pian piano emerge. Il gioco non è dei migliori, con i nerazzurri che più volte abbassano pericolosamente il ritmo durante la gara, perdendo terreno. A Spalletti il compito di modellare carattere e personalità, con quel pizzico di sfrontatezza che non guasta mai.

Benevento - Inter diretta live

D'Ambrosio/ Miranda - Fonte: inter.it

Spalletti in conferenza stampa.

Baroni vara ancora il 4-4-2. Belec tra i pali, difesa composta - destra verso sinistra - da Letizia, Venuti, Costa e Di Chiara. Frangiflutti di centrocampo Cataldi e Memushaj, con Lombardi e Lazaar esterni. Coppia d'attacco Puscas.

Benevento - Inter live

Baroni è sulla graticola da tempo, e la disfatta di Crotone ha acutizzato ancor di più i problemi della squadra. Gioco povero, poche idee, tanti errori difensivi e rari guizzi offensivi. Le statistiche parlano chiaro: un solo gol siglato - Ciciretti contro la Sampdoria, 1° giornata - e ben 16 subiti. Numeri horror, che relegano il Benevento infondo alla classifica. L'Inter non è l'avversario migliore per provare a risalire la china, ma i tifosi si aspettano una gara onesta e positiva sotto il profilo del gioco.

Allenamento Benevento - Fonte: beneventocalcio.com

Benevento - Inter diretta

Nessun precedente tra Inter e Benevento, con i campani che accarezzano per la prima volta la massima serie. Sfida tra due compagini che recitano numeri diametralmente opposti: l'Inter viaggia spedita verso i piani alti della classifica, grazie anche ad una difesa di ferro: 2 soli gol concessi, miglior difesa della Serie A, top 3 dei campionati europei. Il Benevento - dal canto suo - ha un solo gol segnato all'attivo, e ben 16 incassati.

La preview del match, offerta dalla nostra redazione.

Arbitra Daniele Doveri coadiuvato da De Meo e Di Vuolo, quarto uomo Fourneau. V.A.R. (video assistant referee) Valeri, A.V.A.R. (assistant of the video assistant referee) Giallatini.