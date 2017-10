Google Plus

Inter, le condizioni di Brozovic - Inter.it

"Nel primo pomeriggio di oggi il centrocampista nerazzurro Marcelo Brozovic ha effettuato esami clinici e strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, dopo l'infortunio subito durante Croazia-Finlandia di venerdì scorso. Gli esami hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo sinistro. Le condizioni del giocatore saranno valutate nei prossimi giorni".

Con un comunicato, l'Inter svela l'esito degli esami sostenuti nella giornata odierna da Marcelo Brozovic. Preoccupazione per il croato dopo il problema occorso in nazionale. Le visite di rito evidenziano una lesione al muscolo soleo sinistro ed obbligano quindi il centrocampista allo stop. Una brusca scossa per l'ambiente nerazzurro, Spalletti perde infatti il suo miglior interprete sulla trequarti nella settimana che conduce all'atteso derby con il Milan.

La società non si espone sui tempi di recupero, ma è evidente l'impossibilità di ritrovare la giusta condizione a meno di sette giorni dalla partitissima. Scatta così il toto-sostituzione, con Joao Mario pronto a vestire la maglia di Brozovic, nella speranza di convincere il tecnico, fin qui "ingolosito" dalle qualità tecniche e offensive del portoghese, ma mai realmente convinto.

Per Brozovic, reduce dalla doppietta in campionato con il Benevento, una pausa forzata, in attesa di novità nel percorso di recupero.